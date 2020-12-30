Alanyaspor, Hasan Hüseyin Acar ile imzaladı!

Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor'dan ayrılan Hasan Hüseyin Acar ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com
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Alanyaspor, Hasan Hüseyin Acar ile imzaladı!
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30 Aralık 2020 16:50
Aytemiz ALanyaspor, orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Devre arasına girerken ilk transferimizi gerçekleştiriyoruz. Geçen sezon Kayserisspor'da başarılı bir sezon geçirmişti. Bundan sonra 3,5 yıl bizimle devam edecek. Birçok talibi olmasına rağmen bizi tercih ettiği için teşekkür ediyorum" dedi.

Hasan Hüseyin Acar ise, "Alanyaspor gibi bir kulübe her zaman transfer olamazsınız. Kendimi gösterebileceğim bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Burada oynama fırsatı veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.





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