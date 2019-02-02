Alanyaspor GS maçı özeti, Alanya Galatasaray özeti görüntüleri

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'in 20. haftasındadeplasmandaile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonundailesahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.Galatasaray, ligde gelecek hafta taraftarı önünde Trabzonspor'u konuk edecek. Aytemiz Alanyaspor ise bir sonraki hafta deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.Galatasaray'ın golünü 52. dakikadakaydetti. Aytemiz Alanyaspor'un golünü 45+4. dakikadaattı.Bu sonucun ardından Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de puanı 36 yaparken, Alanyaspor'un puanı 25 oldu.Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Göztepe maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Göztepe ile deplasmanda oynadıkları maçta forma giyen Maicon, Selçuk İnan ve Sinan Gümüş yerine Alanya deplasmanında, ilk 11'de sarı kart cezası sona eren Belhanda ile yeni transferler Mitroglou ve Luyindama'ya şans verdi.Mücadele düşük tempoada başlarken ilk 10 dakika iki ekip de birbirlerine üstünlük kurmakta zorlandı. Ev sahibi Aytemiz Alanyaspor 13. dakikada etkilli geldi. Cisse'nin ceza sahası dışından sert şutunda Muslera topu çeldi ve sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.Galatasaray karşılaşmanın 18. dakikasında erken bir değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Bir pozisyon sonrasında orta sahada kendini yere bırakan Mariano maça devam edemedi. Fatih Terim bu dakikada Mariano yerine oyuna Ömer Bayram'ı aldı.Karşılaşmanın ilk 30 dakikasında iki ekip de çok önemli bir gol fırsatı yakalayamadı.Alanyaspor orta sahasında yaşanan bir pozisyon sonrasında hakem Fernando'nun yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi. Hakem bu pozisyonda Fernando'ya bir de sarı kart gösterdi. Serbest vuruşta Alanyaspor topu uzun kullandı. Fernandes'in kafayla indirdiği top Djalma'nın önüne geldi. Djalma kaleye uzak mesafe olmasına rağmen kaleyi denedi. Djalma'nın vuruşu sonrasında Muslera'nın önde kaldığı pozisyon köşeden ağlarla buluştu. Uruguaylı kalecinin müdahalesi yeterli olmadı ve 45+4. dakikada Alanyaspor, Djalma'nın golüyle 1-0 öne geçti.Golün ardından hakem santrayı yaptırmadı ve ilk 45 dakikanın son düdüğünü çaldı. İlk yarıyı Alanyaspor, Galatasaray karşısında 1-0 önde kapattı.Galatasaray ikinci yarıya daha etkili ve hareketli başladı. Sarı-kırmızılı takım 52. dakikada Younes Belhanda ile etkili geldi. Belhanda ceza sahasının dışında topla buluştu. Daha sonra Faslı oyuncu ara pasında ceza sahasındaki Sofiane Feghouli'yi topla buluşturdu. Feghouli çapraz pozisyonda olmasına rağmen yaptığı sert vuruşta topu ağlara göndermeyi başardı. Sarı-kırmızılı takım 52. dakikada bu golle skoru 1-1'e getirdi.Fatih Terim ilk oyuncu değişikliğini 55. dakikada gerçekleştirdi. Bu dakikada Galatasaray'da Mitroglou kenara gelirken oyuna Sinan Gümüş dahil oldu.Mücadele 70. dakikaya kadar karşılıklı ataklar şeklinde de geçse iki ekip de çok önemli bir gol fırsatı yakalayamadı.Galatasaray 85. dakikada önemli bir gol pozisyonu yakaladı. Ceza sahasına gönderilen top Sinan Gümüş'e geldi. Sinan topu çekip bir plase denedi ancak savunmadan seken top direğin az farkla üstünden kornere çıktı. Kullanılan korner sonrasında savunma topu uzaklaştırdı.Mücadelenin kalan kısmında iki ekip de başka gol bulamadı. 90 dakika sonunda Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.