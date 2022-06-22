Alanyaspor gözünü Eskişehir'in golcüsüne dikti

Transfer çalışmalarını sürdüren Alanyaspor, genç yetenekleri kadrosuna katmak istiyor. Daha önce de alt liglerden genç yıldızları kadrosuna katan Alanyaspor, bu kez de Eskişehirspor'un gelecek vadeden 21 yaşındaki golcüsü Onur Arı'ya talip oldu.



Alanyaspor yönetiminin Eskişehirsporlu yöneticilerle masaya oturduğu ve anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi. Eskişehirspor alt yapısında yetişen Onur Arı, geçen sezon TFF 2. Lig'de 31 maçta 14 gol kaydetti.



(Alanya Postası)

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ