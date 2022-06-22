Alanyaspor gözünü Eskişehir'in golcüsüne dikti

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Eskişehirspor'da forma giyen genç golcü Onur Arı'yı gündemine aldı.

, Fotoğraf; AA
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Alanyaspor gözünü Eskişehir'in golcüsüne dikti
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22 Haziran 2022 13:42
Transfer çalışmalarını sürdüren Alanyaspor, genç yetenekleri kadrosuna katmak istiyor. Daha önce de alt liglerden genç yıldızları kadrosuna katan Alanyaspor, bu kez de Eskişehirspor'un gelecek vadeden 21 yaşındaki golcüsü Onur Arı'ya talip oldu.

Alanyaspor yönetiminin Eskişehirsporlu yöneticilerle masaya oturduğu ve anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi. Eskişehirspor alt yapısında yetişen Onur Arı, geçen sezon TFF 2. Lig'de 31 maçta 14 gol kaydetti.

(Alanya Postası)
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