Alanyaspor golcü arıyor! Son aday Donyoh

Alanyaspor'un santrafor adaylarına İsrail'den bir golcü eklendi. Turuncu yeşillilerin 26 yaşındaki santrafor Godsway Donyoh ile ilgilendiği iddia edildi

, Fotoğraf; Instagram
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Alanyaspor golcü arıyor! Son aday Donyoh
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05 Haziran 2021 14:01
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor'da transfer harekatı sürüyor.

Çoğunluğu ilk 11'de sahaya çıkan toplam 9 futbolcusu ile yolları ayrılan turuncu yeşilliler, giden oyuncuların yerini doldurabilmek için transferde de yoğun bir mesai harcıyor. Alanyaspor, santrafor mevkiine yapacağı transfer için alternatif futbolcularla görüşmeye devam ederken, Gomis, Serdar Dursun gibi isimlere Ganalı golcü Godsway Donyoh da eklendi.

İsrail'de forma giyen 26 yaşındaki Ganalı golcüyü Alanyaspor'un transfer listesine aldığı öğrenildi.

Manchester City alt yapısından profesyonel olan Godsway Donyoh, İsveç'te Djurgarden, Almanya'da Dresden ve Danimarka'da Nordsjaelland takımlarında top koşturduktan sonra geçen sezon da İsrail'de Maccabi Haifa forması giydi. [Yeni Alanya Gazetesi]


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