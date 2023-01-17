Alanyaspor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.Kırbıyık Holding Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Volkan Bayarslan'ın yöneteceği karşılaşma A Spor'dan yayımlanacak.Karşılaşma tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Maçın 90 dakikasında eşitlik bozulmazsa uzatmalara, yine eşitlik olması halinde ise seri penaltı atışlarına geçilecek.Öte yandan Galatasaray ile Alanyaspor arasında Süper Lig'de bu sezon yapılan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.Alanyaspor'da eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor. Hafif sakatlığı bulunan Diedhiou'nun maç kadrosunda yer alması bekleniyor.Galatasaray'ın Alanya kadrosuna Muslera, Sacha Boey, Sergio Oliveira, Juan Mata, Yusuf Demir ve Haris Seferovic'in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Mathias Ross ile Kazımcan Karataş alınmadı.Runarsson, Balkovec, Fatih, Furkan, Ferhat, Umut Güneş, Lusamba, Pereira, Efecan, Efkan, Ahmed HassanOkan, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Midtsjö, Mertens, Yunus, Barış Alper, GomisGalatasaray ile Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda daha önce 3 kez karşı karşıya geldi.Bu karşılaşmalarda Alanyaspor 2 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 1 maçı ise Galatasaray kazandı. Alanyaspor'un 6 golüne Galatasaray 5 golle cevap verdi.Galatasaray, oynadığı son 12 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi.Son yenilgisini Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından ligde 9, kupada 3 maça çıktı.Ligde söz konusu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 1 beraberlik alan Okan Buruk'un öğrencileri, kupadaki 3 maçı da kazandı.Bu müsabakalarda 36 gol atan Galatasaray, kalesinde ise sadece 7 gol gördü.Geçen sezon Süper Lig'i 13. bitirdiği için kupaya 3. turdan başlayan Galatasaray, ilk olarak TFF 2. Lig ekibi GMG Kastamonuspor ile karşılaştı. Rakibini 7-0'lık skorla eleyen sarı-kırmızılılar, 4. turda ise TFF 3. Lig temsilcisi Yeşilyurt DÇ Ofspor'u 2-1'le geçti.Beşinci turda Spor Toto 1. Lig takımı Ankara Keçiörengücü ile eşleşen sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 1-0 kazanarak son 16 turuna yükseldi.