Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geliyor.



Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21:00'de başlayacak. Maçın hakemi Mete Kalkavan ve mücadele beIN Sport'tan canlı yayınlanacak.



Galatasaray bu karşılaşmaya 52 puanla 4. sırada girerken Aytemiz Alanyaspor ise 48 puanla 7. sırada giriyor.



İki takımın eksikleri



Alanyaspor'da Welinton kart cezası nedeniyle bu maçta olmayacak.



Galatasaray'da Muslera, Andone, Lemina, Feghouli, Saracchi ile henüz düzelmeyen Falcao bu maçta oynamayacak.



Muhtemel 11'ler



Alanyaspor



Marafona

N'Sakala

Caulker

Tzavellas

Juanfran

Ceyhun

Salih

Bakasetas

Fernandes

Efecan

Cisse



Galatasaray



Okan

Mariano

Donk

Marcao

Linnes

Seri

Taylan

Sekidika

Emre Akbaba

Ömer

Adem



Bu sezon 4. maç



Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Aytemiz Alanyaspor ile 3 kez karşılaştı.



İki takım, bu sezon Süper Lig'de 1, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray, ligde sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı 1-0 kazanmıştı.



Sarı-kırmızılılar, Akdeniz temsilcisi ile Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaştı. İlk maçı 2-0 kaybeden Galatasaray, rövanşta 3-1 galip gelmesine rağmen elendi.



Toplamda 8. kez



Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor yarın Alanya'da yapacakları maçla Süper Lig'de 8. kez birbirlerine rakip olacak.



İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan maçlardan ilk 5'ini Galatasaray kazandı. Altıncı müsabaka beraberlikle sona ererken son karşılaşmayı da kazanan Galatasaray, rakibine mağlup olmadı.



Geride kalan 7 maçta sarı-kırmızılı takımın 21 golüne, Alanya ekibi 6 golle yanıt verebildi.



Galatasaray 6 haftadır kazanamıyor



Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 6 maçta galibiyet elde edemedi.



Galatasaray, 1 Mart'ta 3-0 kazandığı Gençlerbirliği müsabakasından sonra çıktığı 6 lig müsabakasında Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor'a mağlup oldu.



