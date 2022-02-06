Alanyaspor Galatasaray maçı İZLE (bein sports izle linki)
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Galatasaray'ın ilk 11'i: Pena; Van Aanholt, Nelsson, Marcao, Ömer; Taylan, Berkan, Emre Kılınç, Cicaldau, Kerem; Babel.
Ligin geride kalan bölümünde oynadığı 23 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 27 puan topladı. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, 23. haftayı lider Trabzonspor'un 27 puan gerisinde 15. sırada bitirdi.
Aytemiz Alanyaspor ise 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 38 puanla 23. haftayı 3. sırada tamamladı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Aytemiz Alanyaspor 1-0 kazanmıştı.
GALATASARAY'DA 6 EKSİK
Galatasaray'da 6 futbolcu, farklı nedenlerle Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Fatih Öztürk, Işık Kaan Arslan ve Mbaye Diagne maçın kadrosunda yer alamayacak.
Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır Milli Takımı forması giyen Mustafa Muhammed ile yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan Omar Elabdellaoui de kadroda bulunamayacak.
Sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Ömer Bayram da kart görmesi durumunda 25. haftadaki Yukatel Kayserispor maçında oynayamayacak.
GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE
Karşılaşmada gözler, Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna dahil ettiği oyuncularda olacak.
Sarı-kırmızılı takım, bu dönemde eski oyuncuları Bafetimbi Gomis ve Semih Kaya ile Inaki Pena ve Erick Pulgar'ı renklerine bağladı.