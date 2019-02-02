Alanyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Alanyaspor Galatasaray maçı saat kaçta?

Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Alanyaspor-Galatasaray maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

02 Şubat 2019 04:02
Alanyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Alanyaspor Galatasaray maçı saat kaçta?
Alanyaspor-Galatasaray maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Süper Ligi'nin 20. haftasında Alanyaspor-Galatasaray karşı karşıya gelecek.

ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 20. haftasında oynanacak Alanyaspor-Galatasaray maçı naklen yayınlanacak.

2 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Alanyaspor-Galatasaray maçı 2 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.

ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...
SÜPER LİG PUAN DURUMU NASIL OLDU?




Spor Toto Süper Lig'in 19. haftası, oynanan üç maçla tamamlandı.

Ligde Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek ilk basamaktaki yerini korudu.

Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenerken, MKE Ankaragücü Ankara'da açılışı yapılan Eryaman Stadı'ndaki ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenildi.

- Sonuçlar

Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1

İstikbal Mobilya Kayserispor-Bursaspor: 1-1

Göztepe-Galatasaray: 0-1

Çaykur Rizespor-Akhisarspor: 3-1

Atiker Konyaspor-Antalyaspor: 2-0

Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 1-1

Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 2-0

MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: 0-2 

Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-2

DETAYLI SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...

SÜPER LİG TARİHİ / Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Millî Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.

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