Alanyaspor Galatasaray canlı radyo yayını dinle (TRT radyo 1 dinle), Alanya GS maçı hangi radyoda canlı?

Alanyaspor ile Galatasaray arasındaki maçı hangi radyodan canlı olarak dinlenebiliyor? Futbolseverler, Süper Lig'in 19. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçı canlı olarak radyodan dinleyebilirler. Öte yandan Sporx'ten Alanyaspor - Galatasaray maçını canlı şifresiz olarak takip edebilirsiniz.Galatasaray'ın transferin son günü açıkladığı 3 futbolcudan ikisi müsabakada görev alabilecek. Sarı-kırmızılı kulüp, ara transfer döneminin son gününde Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne, Fransa'nın Marsilya takımından Konstantinos Mitroglou ve Belçika temsilcisi Standard Liege'den Christian Luyindama'yı renklerine bağladı.Lisansları çıkarılan 3 futbolcudan Mitroglou ile Luyindama, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda Aytemiz Alanyaspor'a karşı sahaya çıkabilecek. Diagne ise Kasımpaşa'dan kalan cezası nedeniyle sarı-kırmızılı formayı giyemeyecek.Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına iki eksikle çıkacak. Sarı-kırmızılı takımda, Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nda mücadele eden Yuto Nagatomo ve uzun süreli sakatlığı bulunan Emre Akbaba, Göztepe'ye karşı forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok da müsabakada görev almayacak.Galatasaray'da üç futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sinan Gümüş ile Brezilyalı oyuncular Mariano Filho ve Fernando Reges, Aytemiz Alanyaspor müsabakasında sarı kart görmeleri durumunda 21. haftada iç sahadaki Trabzonspor maçında görev yapamayacak.Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası öncesi göreve gelen teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 7 maçta 3'er galibiyet ve beraberlik aldı, sadece bir kez kaybetti. Sezona teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde başlayan, 11 haftalık periyotta 12 puan toplayan turuncu-yeşilliler, deneyimli teknik adamla yolların ayrılmasının ardından Sergen Yalçın'ı takımın başına getirdi. Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Yalçın yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekti.Turuncu-yeşilli ekip, Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı ilk maçında Kayserispor'u 5-0 yenerken, ardından deplasmanda Atiker Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. 15'inci haftada konuk ettiği Beşiktaş ile golsüz berabere kalan Aytemiz Alanyaspor, daha sonra dış sahada Çaykur Rizespor, evinde de Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.Aytemiz Alanyaspor, ligin ikinci yarısına ise galibiyetlerle başladı. İkinci devrenin ilk haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yenen turuncu-yeşilli ekip, son olarak deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Aytemiz Alanyaspor, Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı maçlarda 11 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü. Turuncu-yeşilli ekip, ligin 20. haftasına 24 puanla 10. sırada girdi.Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde iç sahada çıktığı 10 karşılaşmada 5 galibiyet ve 2 beraberlikle 17 puanı hanesine yazdırdı. Turuncu-yeşilli ekip, iç sahada Demir Grup Sivasspor'u 2-0, Trabzonspor ve Göztepe'yi 1-0, Akhisarspor'u 2-1, Kayserispor'u da 5-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü'ne 2-0, Antalyaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Turuncu-yeşilliler, deplasmanda çıktığı 9 maçtan ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgiyle ayrıldı.Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Sergen Yalçın'ın iyi ve zeki bir teknik direktör olduğunu herkesin bildiğini söyledi. Sergen Yalçın yönetiminde çıktıkları karşılaşmalarda başarılı sonuçlar aldıklarını belirten Çavuşoğlu, "24 puana ulaştık. Kısmen katettiğimiz bir yol var. Ancak önümüzde zor 4 maç bulunuyor. Bizim için bu maçlar çok önemli. Bir an önce 30 puanın üstüne çıkmak lazım." ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, ligi orta sıralarda bitirmek istediklerini kaydederek, "Şu anda her şey iyi gidiyor. Bunun devam etmesi için de hepimiz çalışmalarımızı yapıyoruz." diye konuştu.Kasımpaşa'dan 10 milyon euro'luk rekor bonservis bedeliyle transfer edilen Mbaye Diagne, Galatasaray'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Senegalli forvet, "Transferimde katkısı olanlara çok teşekkür ediyorum. Bu büyük kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağım" şeklinde konuştu.Diagne'nin Kasımpaşa'daki hocası Mustafa Denizli, golcü futbolcunun Galatasaray'da başarılı olacağını söyledi: "Mbaye Diagne, ligin en golcü futbolcusu. Kasımpaşa'ya geldiği günden bu yana çok iyi bir grafik gösterdi. Kasımpaşa'da daha az taraftara oynuyordu ama Galatasaray'da beklentiler çok fazla. Gözlemlerime göre bu tip atmosferlere alışkın bir futbolcu. Diagne, kendi içinde bir baskı yaşamazsa Galatasaray'da mutlaka başarılı olur."Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında ocak ayını yüzde 20,16 yükselişle tamamlayan Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi ocak ayında yüzde 9,41 değer kazandı. Ocak ayında Spor Toto Süper Lig'in başlamasıyla birlikte Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği haricindeki spor şirketleri yatırımcılarına kazandırdı.4 büyüklerin idari ve mali yapılarının güçlendirilmesi amacıyla borçlarının yapılandırılacağına dair açıklamalar sonrasında Galatasaray, Fenerbahçe Futbol AŞ ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri söz konusu dönemde borsada yükseldi. Ocak ayında hisseleri yüzde 20,16 artış kaydeden Galatasaray, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Ligde zirve için mücadele eden Galatasaray, bu başarılı performansını borsaya da yansıttı.Galatasaray'ı yüzde 12,86 ile Fenerbahçe ve yüzde 2,47 ile Beşiktaş izledi. Söz konusu dönemde yatırımcısına kaybettiren tek spor şirketi Trabzonspor oldu. Trabzonspor'un hisseleri ocak ayında yatırımcısına yüzde 18,83 kaybettirdi. Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Galatasaray sahip. Galatasaray ocak ayını 804 milyon 600 bin lira piyasa değeriyle tamamladı. Galatasaray'ı 773 milyon 33 bin 800 lira piyasa değeriyle Fenerbahçe, 398 milyon 400 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş ve 125 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor izledi.Galatasaray, futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemini hareketli geçirdi. Geçen sezon şampiyonluk yaşayan kadrodan 29 kez fileleri havalandırarak gol kralı olan Bafetimbi Gomis haricinde istikrarlı oyuncuları yaz transfer döneminde elinde tutan sarı-kırmızılı ekip, Badou Ndiaye, Henry Onyekuru, Emre Akbaba, Muğdat Çelik ve Ömer Bayram'ı kadrosuna kattı. Galatasaray, istenen performansı gösteremeyen ve süre bulamayan futbolcularla da yollarını ayırdı.Sezonun ilk yarısında özellikle Gomis'in yokluğunu arayan Galatasaray, ara transfer döneminde yaptığı transferlerle dikkati çekti. Sarı-kırmızılı ekip, 4 Ocak'ta başlayıp dün sonra eren 28 günlük ara transfer döneminde kadrosuna 6 futbolcu dahil etti. Galatasaray, 4 futbolcuyla da yollarını ayırdı.Sarı-kırmızılı kulübün ara transfer raporu şöyle: Gelenler: Mbaye Diagne (Kasımpaşa), Konstantinos Mitroglou (Marsilya - Kiralık), Marcao (Chaves), Christian Luyindama (Standard Liege - Kiralık), Semih Kaya (Sparta Prag - Kiralık), Emre Taşdemir. Gidenler: Ozan Kabak (Stuttgart), Garry Rodrigues (El Ittihad), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Tarık Çamdal (Antalyaspor).Galatasaray, sezon başında takımdan ayrılan gol kralı Bafetimbi Gomis'in yerini Kasımpaşa'dan Senegalli Mbaye Diagne'yi alarak doldurdu. Lacivert-beyazlı ekipte bu sezon 17 maçta 20 gol atan 27 yaşındaki Diagne, 10 milyon avro bonservis ücretiyle transfer edildi.Portekiz'in Chaves takımından 22 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Marcos do Nascimento Teixeira (Marcao) ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı. Genç oyuncu için Portekiz temsilcisine 4 milyon avro bonservis bedeli verildi.Sarı-kırmızılı ekip, Fransa'nın Marsilya takımından Yunan santrfor Konstantinos Mitroglou 1,5 yıllığına, Çekya temsilcisi Sparta Prag'dan ise eski oyuncusu Semih Kaya'yı sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiraladı.Belçika temsilcisi Standard Liege'den 25 yaşındaki Christian Luyindama, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katıldı. Satın alma opsiyonu bulunan 25 yaşındaki Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı futbolcu için Standard Liege Kulübüne 3 milyon avro kiralama ücreti ödendi.Galatasaray'da ayrıca Bursaspor ile yollarını ayıran 23 yaşındaki sol bek Emre Taşdemir de 1,5 yıllığına bedelsiz olarak kadroya katıldı. Transferden büyük gelir: Galatasaray, ara transfer döneminde sattığı futbolculardan önemli bir gelir elde etti. Sarı-kırmızılı kulüp, altyapısından yetişen Ozan Kabak'ı Almanya'nın Stuttgart takımına 11 milyon avro bonservis bedeli karşılığından gönderdi.Geçen sezonki şampiyonlukta önemli rol alan Yeşil Burun Adaları vatandaşı Garry Rodrigues, 9 milyon avro bonservisle Suudi Arabistan'ın El Ittihad takımına satıldı. Teknik direktör Fatih Terim'in kadro dışı bıraktığı milli savunma oyuncusu Serdar Aziz'in sözleşmesi, 2 milyon 300 bin avro tazminat karşılığında feshedildi. Serdar, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-kırmızılı ekipte beklentileri karşılayamayan ve performansıyla eleştirilen Tarık Çamdal ile de yollar ayrıldı.Sarı-kırmızılı kulüp, ara transfer dönemini 5,3 milyon avro artıda kapattı. Transferde toplam 22,3 milyon avro gelir sağlayan Galatasaray, 17 milyon avro harcadı. UEFA'nın finansal fair play denetiminde olan Galatasaray'ın karı, 5,3 milyon avro oldu.Galatasaray'da devre arasında yapılan transferlerle yabancı oyuncu sayısı 15'e yükseldi. Süper Lig'de 14 yabancı oyuncu sınırlamasının bulunması nedeniyle Galatasaray, bir futbolcusuna lisans çıkaramayacak.Sarı-kırmızılı ekipteki yabancı oyuncular şöyle: Fernando Muslera, Mariano Filho, Martin Linnes, Maicon Roque, Marcao, Christian Luyindama, Yuto Nagatomo, Badou Ndiaye, Fernando Reges, Ryan Donk, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Henry Onyekuru, Mbaye Diagne, Konstantinos Mitroglou.