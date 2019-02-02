Alanyaspor Galatasaray canlı radyo yayını dinle (TRT radyo 1 dinle), Alanya GS maçı hangi radyoda canlı?

Alanyaspor ile Galatasaray arasındaki maç hangi radyo istasyonundan dinlenebilir sorusunun yanıtı sizler için hazırladık. Alanyaspor - Galatasaray maçı canlı radyo yayınını haberde bulabilirsiniz.
|TRT Radyo 1'in FM verici frekansları
|İl
|İlçe
|İstasyon Adı
|Erp Gücü
|Frekansı
|Yay.Gir.Tarihi
|1.
|Adana
|Yüreğir
|Adana
|30000
|96.7
|21.05.1991
|2.
|Adıyaman
|Çelikhan
|Çelikhan
|1000
|92.7
|09.05.2007
|3.
|Adıyaman
|Kahta
|Adıyaman
|30000
|88.8
|12.11.1994
|4.
|Afyon
|İscehisar
|Afyon
|5000
|97.0
|03.01.1991
|5.
|Afyon
|Sandıklı
|Sandıklı
|5000
|89.1
|15.08.2007
|6.
|Ağrı
|Doğubeyazıt
|Doğubeyazıt
|1000
|92.3
|09.01.2007
|7.
|Ağrı
|Eleşkirt
|Ağrı
|30000
|88.2
|29.05.1991
|8.
|Aksaray
|Merkez
|Aksaray RL
|1250
|88.5
|04.09.2008
|9.
|Amasya
|Merkez
|Amasya
|30000
|97.3
|25.04.1991
|10.
|Amasya
|Merkez
|Amasya-II
|1000
|94.7
|07.03.2008
|11.
|Ankara
|Beypazarı
|Karlıktepe RL
|5000
|107.3
|17.05.1991
|12.
|Ankara
|Çankaya(Merkez)
|Dikmen
|5000
|95.6
|13.01.2009
|13.
|Ankara
|Elmadağ
|Ankara
|30000
|93.3
|27.04.1991
|14.
|Ankara
|Kızılcahamam
|Kızılcahamam
|1000
|92.7
|25.04.2007
|15.
|Antalya
|Akseki
|Akseki
|1000
|88.5
|14.06.2007
|16.
|Antalya
|Alanya
|Alanya
|1000
|90.3
|27.01.2009
|17.
|Antalya
|Demre
|Demre
|1250
|101.7
|27.01.2009
|18.
|Antalya
|Elmalı
|Elmalı
|5000
|99.6
|15.07.2002
|19.
|Antalya
|İbradı
|İbradı
|1000
|88.3
|13.06.2007
|20.
|Antalya
|Kaş
|Kalkan
|1000
|98.8
|24.05.2007
|21.
|Antalya
|Kaş
|Kaş
|1000
|88.1
|06.12.2000
|22.
|Antalya
|Kumluca
|Kumluca
|5000
|93.1
|25.10.1991
|23.
|Antalya
|Merkez
|Antalya
|30000
|88.4
|11.06.1991
|24.
|Ardahan
|Çıldır
|Çıldır-II
|1000
|96.3
|11.01.2007
|25.
|Ardahan
|Merkez
|Şahinbey
|5000
|90.4
|31.12.1991
|26.
|Ardahan
|Posof
|Posof
|5000
|107.4
|18.06.1991
|27.
|Artvin
|Ardanuç
|Ardanuç
|1000
|95.5
|15.02.2007
|28.
|Artvin
|Merkez
|Artvin RL
|5000
|94.4
|20.06.1991
|29.
|Artvin
|Murgul
|Murgul
|75
|95.1
|19.06.2008
|30.
|Artvin
|Şavşat
|Şavşat
|5000
|107.9
|31.12.1993
|31.
|Artvin
|Yusufeli
|Yusufeli
|1000
|92.3
|16.02.2007
|32.
|Aydın
|Karacasu
|Karacasu
|1000
|89.9
|12.03.2007
|33.
|Aydın
|Kuşadası
|Dilek
|5000
|98.7
|19.04.1991
|34.
|Aydın
|Merkez
|Yağcılar
|5000
|98.5
|01.07.2004
|35.
|Balıkesır
|Ayvalık
|Ayvalık
|5000
|88.4
|16.06.1991
|36.
|Balıkesır
|Sındırgı
|Balıkesir
|30000
|92.6
|28.08.1996
|37.
|Batman
|Sason
|Sason
|1000
|90.3
|09.05.2006
|38.
|Bayburt
|Demirözü
|Demirözü
|1000
|100.7
|27.07.2007
|39.
|Bayburt
|Merkez
|Bayburt-I
|5000
|104.3
|08.09.1991
|40.
|Bilecik
|Bozüyük
|Bozüyük
|1000
|90.9
|17.05.2007
|41.
|Bingöl
|Merkez
|Bingöl-II
|5000
|89.3
|18.05.2007
|42.
|Bingöl
|Solhan
|Bingöl
|30000
|99.2
|17.06.1991
|43.
|Bingöl
|Yedisu
|Yedisu
|1000
|91.1
|15.05.2006
|44.
|Bitlis
|Hızan
|Hızan
|1000
|87.9
|05.05.2006
|45.
|Bitlis
|Merkez
|Bitlis
|5000
|98.0
|31.07.1993
|46.
|Bitlis
|Tatvan
|Tatvan
|1000
|90.3
|04.04.2006
|47.
|Bolu
|Göynük
|Göynük
|1000
|94.3
|12.04.2007
|48.
|Bolu
|Merkez
|Bolu
|5000
|89.6
|29.04.1991
|49.
|Burdur
|Bucak
|Kartaltepe
|5000
|101.5
|24.09.1991
|50.
|Burdur
|Altınyayla
|Koçaşdağı
|5000
|103.0
|25.09.1991
|51.
|Bursa
|Harmancık
|Harmancık
|1000
|89.1
|14.12.2006
|52.
|Bursa
|İnegöl
|İnegöl
|1000
|97.5
|12.06.2007
|53.
|Bursa
|Merkez
|Bursa
|30000
|99.5
|14.09.1991
|54.
|Bursa
|Merkez
|Gündoğdu
|5000
|87.9
|09.10.2003
|55.
|Çanakkale
|Bayramiç
|Çanakkale
|30000
|93.0
|08.02.1987
|56.
|Çanakkale
|Gökçeada
|Gökçeada
|5000
|99.0
|01.06.1991
|57.
|Çankırı
|Eldivan
|Eldivan
|30000
|88.4
|14.02.1994
|58.
|Çankırı
|Ilgaz
|Kastamonu
|30000
|93.2
|29.03.1991
|59.
|Çorum
|Merkez
|Karaören RL
|5000
|105.7
|15.06.1991
|60.
|Denizli
|Merkez
|Denizli
|30000
|95.2
|14.04.1991
|61.
|Diyarbakır
|Merkez
|Diyarbakır
|30000
|98.4
|13.06.1991
|62.
|Düzce
|Merkez
|Düzce
|1000
|88.3
|30.03.2005
|63.
|Edirne
|Uzunköprü
|Edirne
|30000
|97.9
|10.04.1991
|64.
|Elazığ
|Baskil
|Elazığ
|30000
|94.8
|23.05.1991
|65.
|Elazığ
|Keban
|Keban
|1000
|90.3
|16.05.2007
|66.
|Elazığ
|Maden
|Maden
|1000
|91.1
|13.03.2007
|67.
|Elazığ
|Palu
|Palu
|1000
|89.4
|25.04.2006
|68.
|Erzincan
|Kemaliye
|Kemaliye
|1000
|88.7
|15.12.2005
|69.
|Erzincan
|Merkez
|Erzincan
|30000
|88.0
|19.06.1991
|70.
|Erzurum
|Hınıs
|Güzelbaba
|5000
|91.8
|15.08.1991
|71.
|Erzurum
|İspir
|İspir
|1000
|90.3
|22.05.2007
|72.
|Erzurum
|Merkez
|Erzurum
|30000
|90.8
|29.05.1991
|73.
|Erzurum
|Oltu
|Oltu-I
|5000
|95.6
|12.08.1991
|74.
|Erzurum
|Uzundere
|Uzundere-I
|1000
|90.3
|09.01.2007
|75.
|Eskişehir
|Merkez
|Eskişehir
|30000
|89.0
|28.03.1991
|76.
|Eskişehir
|Sivrihisar
|Sivrihisar
|30000
|90.2
|22.04.1994
|77.
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Gaziantep
|30000
|92.0
|19.05.1991
|78.
|Giresun
|Merkez
|Giresun
|1000
|107.3
|30.03.2007
|79.
|Gümüşhane
|Merkez
|Gümüşhane
|5000
|98.0
|28.10.1993
|80.
|Hakkari
|Merkez
|Bağışlı
|5000
|99.4
|21.06.1991
|81.
|Hakkari
|Merkez
|Hakkari
|1000
|90.3
|11.08.2003
|82.
|Hatay
|İskenderun
|Çobandede
|30000
|93.6
|14.06.1991
|83.
|Hatay
|Yayladağı
|Yayladağı-II
|1000
|100.8
|11.01.2007
|84.
|Iğdır
|Aralık
|Yenidoğan
|30000
|88.6
|16.06.1995
|85.
|Iğdır
|Merkez
|Iğdır
|1000
|102.2
|12.06.2007
|86.
|Isparta
|Aksu
|Aksu
|1000
|88.7
|23.08.2007
|87.
|Isparta
|Keçiborlu
|Isparta
|30000
|94.0
|05.04.1991
|88.
|Isparta
|Merkez
|Isparta-II
|5000
|95.1
|14.08.2007
|89.
|İstanbul
|Merkez
|İstanbul
|30000
|95.6
|09.04.1994
|90.
|İzmir
|Karaburun
|Karaburun
|5000
|88.7
|20.04.1991
|91.
|İzmir
|Merkez
|İzmir
|30000
|94.7
|09.08.1989
|92.
|İzmir
|Ödemiş
|Ödemiş
|5000
|92.9
|17.04.1991
|93.
|K.Maraş
|Elbistan
|Elbistan
|30000
|91.4
|14.06.1991
|94.
|K.Maraş
|Merkez
|Ahırdağı
|5000
|99.8
|28.09.1991
|95.
|Karabük
|Merkez
|Karabük
|5000
|100.0
|02.09.2005
|96.
|Karaman
|Merkez
|Karaman
|30000
|96.4
|13.04.1991
|97.
|Karaman
|Sarıveliler
|Ermenek
|5000
|103.8
|22.10.1991
|98.
|Kars
|Digor
|Tuzluca
|5000
|101.0
|29.03.2006
|99.
|Kars
|Kağızman
|Kağızman
|1000
|95.1
|18.04.2006
|100.
|Kars
|Merkez
|Kars
|30000
|100.8
|18.06.1991
|101.
|Kastamonu
|Bozkurt
|Bozkurt
|30000
|88.3
|13.11.1994
|102.
|Kayseri
|Bünyan
|Kayseri
|30000
|89.4
|15.05.1991
|103.
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Pınarbaşı
|5000
|107.1
|18.04.1991
|104.
|Kayseri
|Sarız
|Sarız
|1000
|95.1
|18.04.2007
|105.
|Kayseri
|Sarız
|Yeşilkent
|5000
|107.3
|09.10.1991
|106.
|Kayseri
|Yeşilhisar
|Yeşilhisar
|1000
|95.1
|14.05.2007
|107.
|Kilis
|Merkez
|Kilis RL
|5000
|94.4
|18.05.1991
|108.
|Kırıkkale
|Merkez
|Kırıkkale RL
|5000
|105.9
|31.12.1991
|109.
|Kırklareli
|Demirköy
|Demirköy
|30000
|94.5
|04.05.1994
|110.
|Kırşehir
|Merkez
|Kırşehir
|30000
|97.6
|15.04.1991
|111.
|Kocaeli
|Gebze
|Gebze
|5000
|105.5
|24.01.2007
|112.
|Kocaeli
|Merkez
|İzmit
|30000
|90.5
|08.04.1991
|113.
|Konya
|Beyşehir
|Beyşehir
|5000
|97.2
|17.11.2001
|114.
|Konya
|Bozkır
|Bozkır
|5000
|93.1
|31.12.1991
|115.
|Konya
|Hadim
|Hadim RL
|5000
|94.0
|07.09.1991
|116.
|Konya
|Meram
|Konya
|5000
|103.2
|31.10.2007
|117.
|Konya
|Seydişehir
|Seydişehir
|1000
|90.3
|06.02.2007
|118.
|Konya
|Tuzlukçu
|Akşehir
|30000
|89.2
|14.04.1991
|119.
|Kütahya
|Gediz
|Gediz
|1000
|95.3
|10.05.2007
|120.
|Kütahya
|Merkez
|Kütahya
|30000
|90.2
|18.04.1994
|121.
|Malatya
|Hekimhan
|Hekimhan
|1000
|93.5
|02.03.2007
|122.
|Malatya
|Merkez
|Malatya
|5000
|101.3
|21.12.2005
|123.
|Manisa
|Demirci
|Demirci
|1000
|89.5
|15.05.2007
|124.
|Manisa
|Merkez
|Manisa
|1000
|92.1
|09.05.2006
|125.
|Manisa
|Soma
|Soma RL
|5000
|94.0
|15.07.1991
|126.
|Manisa
|Turgutlu
|Salihli
|5000
|100.1
|01.08.1991
|127.
|Mardin
|Derik
|Derik-II
|1000
|90.1
|12.04.2007
|128.
|Mardin
|Merkez
|Cumatepe RL
|5000
|107.0
|21.09.1991
|129.
|Mardin
|Nusaybin
|Nusaybin
|30000
|96.8
|09.10.1993
|130.
|Mardin
|Savur
|Savur
|1000
|90.1
|18.04.2007
|131.
|Mersin
|Anamur
|Anamur RL
|5000
|101.8
|09.10.1991
|132.
|Mersin
|Merkez
|Mersin
|5000
|92.0
|18.06.1994
|133.
|Mersin
|Silifke
|Silifke
|30000
|97.0
|20.05.1991
|134.
|Muğla
|Bodrum
|Bodrum
|5000
|94.6
|23.04.1991
|135.
|Muğla
|Datça
|Datça
|30000
|95.8
|25.05.1994
|136.
|Muğla
|Fethiye
|Fethiye
|5000
|97.7
|21.10.1991
|137.
|Muğla
|Köyceğiz
|Köyceğiz
|30000
|105.1
|16.07.1992
|138.
|Muğla
|Marmaris
|Marmaris RL
|5000
|98.2
|16.06.1991
|139.
|Muğla
|Merkez
|Muğla-II
|1000
|105.3
|06.03.2007
|140.
|Muğla
|Yatağan
|Muğla
|30000
|88.8
|06.03.1987
|141.
|Muş
|Merkez
|Muş-II
|5000
|90.9
|17.07.2008
|142.
|Nevşehir
|Avanos
|İdiş RL
|5000
|99.6
|19.06.1991
|143.
|Niğde
|Çamardı
|Çamardı
|1000
|101.5
|09.01.2007
|144.
|Niğde
|Merkez
|Niğde
|30000
|90.0
|18.04.1994
|145.
|Niğde
|Ulukışla
|Ulukışla
|5000
|88.4
|06.09.1991
|146.
|Ordu
|Kabataş
|Kabataş
|1000
|88.6
|08.01.2007
|147.
|Ordu
|Mesudiye
|Mesudiye-II
|1000
|101.5
|26.03.2007
|148.
|Ordu
|Perşembe
|Ordu
|30000
|99.9
|22.04.1991
|149.
|Osmaniye
|Merkez
|Osmaniye
|1000
|107.7
|27.07.2005
|150.
|Rize
|Çamlıhemşin
|Çamlıhemşin-II
|1000
|90.3
|01.03.2007
|151.
|Rize
|Merkez
|Dağsu
|750
|103.0
|04.09.1991
|152.
|Samsun
|Merkez
|Samsun-II
|5000
|95.2
|17.03.2008
|153.
|Samsun
|Merkez
|Samsun
|30000
|94.8
|23.04.1991
|154.
|Şanlıurfa
|Merkez
|Şanlıurfa
|1000
|98.1
|03.05.2006
|155.
|Şanlıurfa
|Suruç
|B.Kavis RL
|30000
|97.1
|25.09.1991
|156.
|Siirt
|Kurtalan
|Kurtalan
|30000
|99.6
|23.10.2002
|157.
|Siirt
|Pervari
|Pervari
|1000
|88.3
|28.04.2006
|158.
|Sinop
|Dikmen
|Dikmen
|1000
|91.5
|05.01.2007
|159.
|Sinop
|Erfelek
|Erfelek-II
|1000
|90.1
|05.01.2007
|160.
|Şırnak
|Beytüşşebap
|Beytüşşebap
|1000
|92.7
|15.06.2006
|161.
|Şırnak
|Cizre
|Cizre
|30000
|101.9
|13.06.1991
|162.
|Şırnak
|Uludere
|Uludere
|1000
|88.7
|16.06.2006
|163.
|Sivas
|Doğanşar
|Doğanşar
|1000
|91.5
|12.04.2007
|164.
|Sivas
|İmranlı
|Yaylacık
|1000
|101.3
|31.07.2007
|165.
|Sivas
|Kangal
|Kangal RL
|5000
|97.6
|23.06.1991
|166.
|Sivas
|Merkez
|Sivas
|30000
|93.6
|16.05.1991
|167.
|Sivas
|Şarkışla
|Şarkışla RL
|5000
|106.9
|27.03.1991
|168.
|Tokat
|Almus
|Almus
|1000
|89.5
|11.01.2007
|169.
|Tokat
|Merkez
|Tokat-I
|1000
|94.4
|31.10.2003
|170.
|Tokat
|Reşadiye
|Reşadiye
|1000
|92.3
|11.01.2007
|171.
|Tokat
|Zile
|Zile
|1000
|90.3
|10.01.2007
|172.
|Trabzon
|Akçaabat
|Trabzon
|30000
|88.8
|21.04.1991
|173.
|Trabzon
|Çaykara
|Çaykara
|1000
|94.7
|26.01.2007
|174.
|Trabzon
|Maçka
|Maçka-II
|1000
|89.1
|19.12.2006
|175.
|Tunceli
|Mazgirt
|Tunceli
|30000
|89.2
|20.07.1996
|176.
|Tunceli
|Pülümür
|Pülümür
|1000
|91.5
|17.05.2006
|177.
|Uşak
|Merkez
|Uşak
|1000
|105.5
|08.01.2009
|178.
|Van
|Bahçesaray
|Bahçesaray
|1000
|88.7
|21.12.2005
|179.
|Van
|Çaldıran
|Çaldıran-II
|1000
|88.7
|08.11.2005
|180.
|Van
|Çatak
|Çatak
|1000
|90.3
|09.11.2005
|181.
|Van
|Gürpınar
|Gürpınar
|1000
|88.7
|09.11.2005
|182.
|Van
|Gürpınar
|Güzeldere RL
|5000
|96.4
|22.09.1991
|183.
|Van
|Merkez
|Van
|30000
|94.8
|15.06.1991
|184.
|Van
|Muradiye
|Muradiye
|1000
|91.5
|23.12.2005
|185.
|Van
|Özalp
|Nacar RL
|5000
|93.2
|22.06.1991
|186.
|Yozgat
|Çekerek
|Çekerek
|1000
|89.5
|10.01.2007
|187.
|Yozgat
|Kadışehri
|Kadışehri
|1000
|91.9
|17.05.2007
|188.
|Yozgat
|Merkez
|Yozgat RL
|5000
|98.0
|03.08.1991
|189.
|Zonguldak
|Çaycuma
|Çaycuma RL
|5000
|106.9
|28.04.1991
|190.
|Zonguldak
|Merkez
|Zonguldak
|30000
|88.8
|30.04.1991