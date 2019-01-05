Süper Lig takımlarından Alanyaspor, Ozan Tufan'ın kiralık transferi için Fenerbahçe ile kesin olarak anlaşmaya vardı. Alanyaspor'dan yapılan açıklamada, Ozan Tufan'ın transfer edildiği açıklanırken; "Hoş geldin Ozan" mesajı paylaşıldı. Alanyaspor'un ardından Fenerbahçe de transferi açıklayarak, "Fenerbahçe SK: "Ozan Tufan'ın transferi için Alanyaspor ile anlaşmaya varıldı ve Ozani bu sezon sonuna kadar Alanyaspor'da mücadele edecek" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Ozan bir sene oynasın gelsin. Uzun zamandan beri oynadı, oynamadı durumu var. O da kendine bir çekidüzen versin. Onun için de bir değişiklik faydalı olacaktır. Bazen çok ısrar etmek doğru yapmak anlamı taşımıyor. Böyle bir karar verdik. Bir gitsin, bir nefes alsın, bir kafasını toparlasın. Bazen bu değişiklikler iyidir." şeklinde konuştu.