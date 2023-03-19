Alanyaspor - Fenerbahçe maçında penaltı kararı

Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ikinci yarısında penaltı düdüğü çaldı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com
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Alanyaspor - Fenerbahçe maçında penaltı kararı
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19 Mart 2023 20:40
Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında penaltı düdüğü çaldı.

Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel, maçın 63. dakikasında Khadim Rassoul'un müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

Alanyasporlu futbolcular, pozisyonun penaltı olmadığı yönünde itirazlarda bulundu ama sonuç değişmedi.

Fenerbahçe'de Enner Valencia, penaltı vuruşunda topu ağlara gönderen isim oldu.

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