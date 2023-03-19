Alanyaspor Fenerbahçe maçı İZLE, CANLI FB Alanyaspor maçı burada
Haber Tarihi: 19 Mart 2023 18:49 -
Güncelleme Tarihi:
19 Mart 2023 18:49
Alanyaspor Fenerbahçe maçı İZLE, CANLI FB Alanyaspor maçı burada
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Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla'ya 0-2, 1-0'lık skorlarla elenmenin şoku yaşanıyor. Caimada tepkiler, farklı şekillerde kendini gösterdi. Futbolcular ikinci yarıda takım ritmini bulmuşken sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle maçın durması yüzünden kale arkası taraftarlara sitem etti. Bu olayın, Sevilla'nin ekmeğine yağ sürdüğü belirtildi. Taraftarların maç sonrası tepkisi yönetim ve Başkan Ali Koç'a yönelikti. Tribünlerden ve sosyal medyadan istifa çağrıları yapıldı. Yönetim sahaya yabancı madde atılmasına tepki gösterdi ve isimleri belirlenip kombinelerinin iptal edilmesi için harekete geçti. Teknik Direktör Jesus ise "Sorumlu benim" dedikten sonra konuyu Süper Lig'e getirip "Bu ligin sportif gerçekliği yok. İlk 4 takımın play-off oynaması gerekiyordu. Maçların sahada kazanılması gerekiyor, masada değil" diyerek gündemi değiştirdi.
Alanyaspor Fenerbahçe maçı hakemi
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak. MaçınVAR hakemi ise Hakan Ceylan oldu.
Alanyaspor - Fenerbahçe maçı form durumu
Ligde geçtiğimiz haftayı bay geçen sarı-lacivertliler, son olarak Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenmişti. 60 puanlı lider Galatasaray'ın arkasında 2 maç eksikle 51 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, rakibinin puansız kapattığı haftayı galibiyetle kapatarak puan farkını azaltmayı hedefliyor. İki takım arasında İstanbul'da ilk yarıda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 5-0 kazanmıştı.
Alanyaspor'da Leroy Fer kart cezası nedeniyle kadroda olmayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Attila Szalai'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Lincoln Henrique forma giyemeyecek.
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe Altay, Ferdi, Serdar, Samet, Oosterwolde, Arao, Arda, Crespo, Rossi, Valencia, King
Fenerbahçe, ligde oynadığı son 6 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakalarda 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladı.
Derbi öncesi 7 isim sınırda
Fenerbahçe'de 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor ve Willian Arao forma giymesi ve kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
Ersun Yanal, 25. kez Fenerbahçe'ye rakip
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, Alanyaspor'un başında bu akşam Süper Lig kariyerinde 25. kez sarı-lacivertlilere rakip olacak. Yanal'ın takımları, Fenerbahçe'ye karşı 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Alanyaspor ile Fenerbahçe arasındaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak.
Jesus, Alanyaspor'un şifresini verdi: Önde baskı
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Alanyaspor maçının kilit noktasını belirledi. Portekizli çalıştırıcı, savunmadan topla çıkan rakibe karşı hücumcularla önde baskı kurmayı planlıyor. Rakip savunmayı zorlayacak Jesus, bu sezon top kayıplarıyla birçok kez gol yiyen rakibini vuracak. Jesus, oyuncularıyla yaptığı son toplantıda ise güvenini belli etti. Sarı-lacivertli oyuncularla görüşen Portekizli teknik adam, "Ligde son haftalarda iyiyiz. Avrupa'dan elensek de karakterli bir oyuncu grubuna sahibim. Taktiğe bağlı kalırsak kazanacağız. Size güveniyorum, bu güvenimi boşa çıkartmayın" dedi.
Jorge Jesus'tan uyarı: "Hata istemiyorum"
Lider Galatasaray'ın kaybettiği haftada Alanyaspor engelini geçip şampiyonluk umudunu artırmak isteyen Fenerbahçe, bugün oynanacak karşılaşmaya kilitlenmiş durumda. Hafta içinde Sevilla'ya elenerek Avrupa defterini kapatan Kanarya'da takım içerisinde herkes Alanyaspor sınavını, 'Şampiyonluk yolunda en keskin viraj' olarak görüyor. 60 puanlı Galatasaray'ın arkasında 2 maç eksikle 51 puanla 2. sırada bulunan sarı-lacivertliler, farkı azaltmayı hedefliyor. Taraftarına Sevilla üzüntüsünü unutturmak isteyen oyuncular galibiyet için kenetlenirken, teknik kadro sürekli uyarılarda bulunuyor. Son haftalarda formsuz bir grafik çizen Alanyaspor'un yeniden bir çıkış aradığına dikkat çeken teknik direktör Jorge Jesus, özellikle bireysel hata yapılmaması konusunda öğrencilerinin dikkatini çekti.
Fenerbahçe'de yeniden başlangıç zamanı!
Galatasaray'ın, Konyaspor'a kaybetmesinin ardından Fenerbahçe için Süper Lig adeta yeniden başlıyor. Sarı-lacivertliler liderliği Galatasaray'a kaptırdıktan uzun süre sonra, ezeli rakibinin 14 maçlık serisinin noktalanmasıyla ilk kez liderliğe yaklaşma şansı yakaladı. Fenerbahçe maçlarını kazansa da daha önce sarı-kırmızılıların da galip gelmesiyle puan farkını azaltamamıştı. Konyaspor deplasmanında Galatasaray'ın kaybetmesi ile bugünkü Alanyaspor maçı ligin belki de en kritik mücadelelerinden biri haline geldi. Sarı-laciverliler deplasmanda kazanırsa hem bir maçı eksik olan devam edecek, hem de fark altıya inecek. O eksik karşılaşma da galibiyetle kapatılırsa Fenerbahçe, Galatasaray'ın sadece bir galibiyet arkasında yer alacak. Ayrıca iki takımın oynayacağı bir de derbi var. Sevilla maçlarında daha üstün bir futbol oynamasına rağmen rağmen elenen sarı-lacivertliler, artık tek kulvar olarak Süper Lig'in görülmesinin de büyük avantaj olacağını düşünüyor. Çünkü bu sezon Avrupa'da yer almayan Galatasaray'a oranla zorlu maçlar sarı-lacivertlileri çok yordu. Bunun yanısıra sakatlıklar da yaşanınca yoğun maç temposunda birçok oyuncunun performans düşüklüğü söz konusu oldu. Bu nedenle artık maç takvimi konusunda rakibiyle eşit şekilde mücadele etme şansı Fenerbahçe'nin eline geçti. Yorucu ve yıpratıcı Avrupa maçları artık yok. Önceliği lig olan sarı-lacivertliler artık her haftaya final havasında hazırlanacak. Süper Lig'deki son üç maçını kazanan Fenerbahçe'de, teknik heyet, oyuncularına serinin devam etmesi uyarısında bulundu. UEFA Avrupa Ligi'ne veda karşılaşmaları olan iki Sevilla mücadelesinde de iyi futbol en büyük umut oldu. Özellikle iki maçta da Teknik Direktör Jorge Jesus'un oyuncularına çalıştırdığı birçok konunun sahada iyi uygulandığı ortaya çıktı.Sevilla ile oynanan rövanş mücadelesinin ardından da teknik heyet takıma bu yönde bir konuşma yaptı. Tur gitse de güçlü rakip karşısında sarı-lacivertlilerin oynadığı futbol gelecek adına takıma özgüven sağladı.
Fenerbahçe kenetlendi: Şampiyonluk yemini
Süper Lig'in ilk yarısında 5 puan öndeyken üst üste alınan yenilgiler sonrasında ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisini düşen Fenerbahçe, Konya'dan gelen haberle umutlandı. 2 maç eksiği ile Galatasaray'ın 9 puan gerisinde olan Fenerbahçe seri galibiyetlerle yeniden liderlik koltuğunu almanın hesaplarını yapıyor. Dünkü idman öncesinde bir araya gelip kısa bir toplantı yapan Sarı-Lacivertli futbolcular, birbirlerine liderlik koltuğunu yeniden almak için söz verdi.Sarı-Lacivertli futbolcular, Konya'dan gelen haber sonrasında Sevilla maçının üzüntüsünü de bir kenara bırakarak yeni bir hedef için tekrar kenetlenmiş oldu. Kaptan Altay Bayındır da kısa bir konuşma yaparak, "Puan kaybına tahammülümüz yok ama önce Alanya maçını kazanmalıyız. Bu maçı kazanırsak hem özgüvenimiz artar hem de rakibimizi strese sokarız. Kazanırsak 3 puandan fazlasını elde ederiz" dedi. Teknik direktör Jesus da futbolcularıyla idman öncesi kısa süren bir toplantı yaparak maçla ilgili son taktiklerini verdi.