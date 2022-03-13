Alanyaspor Fenerbahçe maçı İZLE (bein sports izle linki)

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Fenerbahçe Alanya beIN maç izleme linki! Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA













Toplam 12. randevu



Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de 12. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 11 maçtan 5'ini Fenerbahçe, 3'ünü ise Alanyaspor kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı.



Bu müsabakalarda Fenerbahçe 18 kez fileleri havalandırdı, Alanyaspor ise 12 gol kaydetti.



Alanya'da oynanan karşılaşmalarda ise takımlar 2'şer galibiyet elde etti. Bir müsabakada ise eşitlik bozulmadı.





ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ RADYODA?



Alanyaspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.



TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



TIKLA, ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇINI CANLI DİNLE



ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ



Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Arda Kardeşler.



İki takımın eksikleri



Ev sahibi Aytemiz Alanyaspor'da Fatih Aksoy, Daniel Candeias ve Famara Diedhiou forma giyemeyecek.



Fenerbahçe'de ise cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Kahveci ve sakatlıkları bulunan Enner Valencia, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Filip Novak maç kadrosunda yer almıyor.



ALANYASPOR FENERBAHÇE BEIN SPORTS HABER İZLE







Muhtemel 11'ler



Aytemiz Alanyaspor

Marafona, Tayfur, Awaziem, Mevlja, Borja, Fer, Novais, Umut, Emre Akbaba, Oğuz, Erencan



Fenerbahçe

Altay, Osayi, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Zajc, Crespo, Ozan, Rossi, Pelkas, Serdar Dursun





Alanyaspor - Fenerbahçe: Form Durumları



Ligde oynadığı son 4 maçın 3'ünü kazanan ve hanesine 10 puan yazdıran Fenerbahçe, Alanyaspor'u mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli ekip, haftaya 47 puanla 4. sırada girdi.



Spor Toto Süper Lig'de yaptığı müsabakaların 13'ünü kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 8'inden mağlup ayrılan Aytemiz Alanyaspor ise 46 puanla 5. sırada yer alıyor.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Alanyaspor 2-1 kazanmıştı.



Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de 12. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 11 maçtan 5'ini Fenerbahçe, 3'ünü ise Alanyaspor kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı.Bu müsabakalarda Fenerbahçe 18 kez fileleri havalandırdı, Alanyaspor ise 12 gol kaydetti.Alanya'da oynanan karşılaşmalarda ise takımlar 2'şer galibiyet elde etti. Bir müsabakada ise eşitlik bozulmadı.Alanyaspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Arda Kardeşler.Ev sahibi Aytemiz Alanyaspor'da Fatih Aksoy, Daniel Candeias ve Famara Diedhiou forma giyemeyecek.Fenerbahçe'de ise cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Kahveci ve sakatlıkları bulunan Enner Valencia, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Filip Novak maç kadrosunda yer almıyor.Marafona, Tayfur, Awaziem, Mevlja, Borja, Fer, Novais, Umut, Emre Akbaba, Oğuz, ErencanAltay, Osayi, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Zajc, Crespo, Ozan, Rossi, Pelkas, Serdar DursunLigde oynadığı son 4 maçın 3'ünü kazanan ve hanesine 10 puan yazdıran Fenerbahçe, Alanyaspor'u mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli ekip, haftaya 47 puanla 4. sırada girdi.Spor Toto Süper Lig'de yaptığı müsabakaların 13'ünü kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 8'inden mağlup ayrılan Aytemiz Alanyaspor ise 46 puanla 5. sırada yer alıyor.İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Alanyaspor 2-1 kazanmıştı.

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