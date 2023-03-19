Haber Tarihi: 19 Mart 2023 19:13 - Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2023 19:13

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ beIN Sports 1 İZLE

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ beIN Sports 1 İZLE... FB Alanyaspor maçı canlı izle... Alanyaspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler belli oldu. Bein Sports'tan canlı olarak yayınlacak Fenerbahçe Alanyaspor maçını kaçak yayın yapan Justin, Taraftarium24 veya diğer kanallardan izlemek yasadışıdır. Fenerbahçe, Galatasaray ile farkı azaltmak için sahaya çıkıyor. Alanyaspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nden elendikten sonra tamamen lige odaklanmış durumda. İşte Alanyaspor-Fenerbahçe ilk 11'ler ve maç kadrosu

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ beIN Sports 1 İZLE
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ALANYASPOR FENERBAHÇE CANLI İZLE ŞİFRESİZ! Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor, kendi evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Maçın hakemi Mete Kalkavan'ın düdüğüyle başlayacak karşılaşma için nefesler tutuldu. Ligdeki liderlik yarışında Galatasaray ile puan farkını azaltmak isteyen sarı laciverlilerde Szalai, Peres, Batshuayi ve Henrique forma giyemeyecek. Mücadeleye saatler kala maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri araştırılıyor. Peki Alanyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
Alanyaspor, Süper Lig'e yükseldiği 2016 yılından itibaren karşılaştığı Fenerbahçe ile 14. kez mücadele edecek. Geride kalan 13 maçta sarı-lacivertliler 7 galibiyet elde ederken, turuncu-yeşilliler de 3 kez üstünlük sağlayabildi. 3 müsabaka ise berabere sona erdi. Kanarya'nın 28 golüne, Akdeniz temsilcisi 14 golle yanıt verdi. Bu sezon ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 5-0'lık skorla kazanmıştı.
ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ 



10'   Mücadelenin ilk 10 dakikası Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
9'   Ferdi sağ kanattan ceza sahasına girmek istedi ama kapanan Alanyaspor svunmasını geçemedi.
8'   Fenerbahçe yediği şok GOL sonrası toparlanmaya çalışıyor.
7'   Ivan Cavaleiro'nun soldan ceza sahasına gönderdiği topa Efthimios Koulouris harika uzandı ve topu ağlara gönderdi.
6' GOL Alanyaspor, Efthimios Koulouris'un golüyle 1-0 öne geçti.
5'   Pozisyon şimdi VAR'dan inceleniyor.
4'   Alanyaspor'da Koulouris attığı GOL ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
3'   Fenerbahçe kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
2'   Maçın ilk saniyelerinde hafif bir sakatlık problemi yaşadı. Ciddi bir durumu yok.
1'   Maç başladı. İki takıma da başarılar.
M.Ö.   İstiklal Marşımız okundu. Maç kısa süre içinde başlayacak.
M.Ö.   Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Gustavo, Oosterwolde, Arao, İsmail, Rossi, İrfan Can, Valencia, Joao Pedro.
M.Ö.   Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Efkan, Cavaliero, Candeias, Rassoul, Koulouris, Yusuf, Lusamba.
M.Ö.   Fenerbahçe'de 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor ve Willian Arao forma giymesi ve kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
M.Ö.   Fenerbahçe, ligde oynadığı son 6 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakalarda 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladı.
M.Ö.   Alanyaspor'da Leroy Fer kart cezası nedeniyle kadroda olmayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Attila Szalai'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Lincoln Henrique forma giyemeyecek.
M.Ö.   İki takım arasında İstanbul'da ilk yarıda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 5-0 kazanmıştı.
M.Ö.   Ligde geçtiğimiz haftayı bay geçen sarı-lacivertliler, son olarak Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenmişti. 60 puanlı lider Galatasaray'ın arkasında 2 maç eksikle 51 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, rakibinin puansız kapattığı haftayı galibiyetle kapatarak puan farkını azaltmayı hedefliyor.
M.Ö.   Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak. Maçın VAR hakemi ise Hakan Ceylan oldu.
 



UEFA Avrupa Ligi'nden travmatik şekilde elenen Fenerbahçe, Süper Lig'de bugün deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Süper Lig'in 26. haftasında Kırbıyık Holding Stadı nefes kesen bir mücadeleye ev sahipliği yapacak. Alanyaspor'un deplasmanına giden sarı lacivertliler, ligdeki liderlik yarışını bir adım daha öne götürmek isterken kart cezası ve sakatlıklar nedneiyle 4 önemli isim, karşılaşmada forma giyemeyecek. 



ALANYASPOR - FENERBAHÇE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı 19 Mart Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Lider Galatasaray'ın ardından 2 maç eksikle 2. sırada bulunan Kanarya, rakibinin puansız kapattığı haftayı galibiyetle geçerek farkı 6 puana indirmeyi hedefliyor. Ligdeki son 6 maçında yenilmeyen (5G, 1B) sarı-lacivertlilerde cezalı Szalai ile sakat Luan Peres, Batshuayi ve Lincoln Henrique yok. Beşiktaş derbisi öncesi Serdar Aziz, Henrique, Mert Hakan, Ferdi, Zajc, Emre Mor ve Arao ceza sınırında.


ALANYASPOR - FENERBAHÇE Muhtemel 11'ler:

Alanyaspor: Runarsson, Fatih, Feddal, Furkan, Yusuf, Lusamba, Umut, CAvaleiro, Efkan, Efecan, Ahmed Hassan.

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Samet, Serdar, Ferdi, Arao, Zajc, İrfan Can, Rossi, King, Valencia (Pedro).

Dünkü idmanın tamamında yer almasına rağmen adalesinde ağrı hisseden Valencia, Fenerbahçe'de sıkıntıya yol açtı. Ekvadorlu forvetin durumu maç saatinde netleşecek. Valencia oynayamazsa Joao Pedro ilk 11'de forma giyecek.

Son 6 maçta 16 puan

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 6 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi.

Sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakalarda 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladı.

4 eksik

Fenerbahçe, zorlu deplasmanda 4 oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Attila Szalai'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Lincoln Henrique forma giyemeyecek.

7 isim sınırda

Fenerbahçe'de 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor ve Willian Arao forma giymesi ve kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

VAR hakemi

Alanyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Hakan Ceylan oldu.
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