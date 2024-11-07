Alanyaspor, Fatih Tekke ile yollarını ayırdı!

Süper Lig ekibi Alanyaspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını açıkladı.



Yapılan açıklamada, "Kulübümüzü yaklaşık bir yıldır başarıyla temsil eden Teknik Direktörümüz Fatih Tekke ve ekibine, bugüne kadar verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.



