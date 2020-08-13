Alanyaspor, Fatih Aksoy'u açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'tan 22 yaşındaki defans oyuncusu Fatih Aksoy'u 5 yıllığına transfer ettiğini açıkladı.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, yeni sezonda transfere devam ettiklerini söyledi.



Transferlerin kulübe faydalı olacağına inandığını anlatan Çavuşoğlu, "Fatih Aksoy geleceği parlak bir futbolcu. Geçen sezon Sivasspor'a büyük katkı sağladı. Kendisine inanıyor ve güveniyoruz. Bu transfer için Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'ye de teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Fatih Aksoy da çok mutlu olduğunu kaydederek, "Sözleşmemin uzunluğu bana olan güveni ve inancı gösteriyor. Bana olan bu güvenini boşa çıkarmayacağım." diye konuştu.



Fatih geçtiğimiz sezon Sivasspor'da 30 maça çıkarken 3 asist yapma başarısı göstermişti.



