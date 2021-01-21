Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor, deplasmanda BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadele, karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.



BB Erzurumspor, 31. dakikada Emrah Başsan'ın attığı golle öne geçerken, Alanyaspor'un beraberlik sayısı Yunan yıldız Bakasetas'ın ayağından 58. dakikada geldi. Öte yandan karşılaşmanın 90+1. dakikasında VAR incelemesi sonrasında Tzavellas kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Son 7 maçta 6. kez puan kaybı yaşayan Alanyaspor, Süper Lig'de çıktığı son 6 deplasman maçında kazanamadı ve Kasım 2017-Şubat 2018 sonrasında en uzun serisini yaşadı. [5 mağlubiyet, 1 beraberlik]



Bu sonucun ardından son 5 haftada 4. puan kaybını yaşayan Alanyaspor 31 puanla, lider Beşiktaş'ın 10 puan gerisine düşerken, son 2 haftada 4 puan toplayan BB Erzurumspor 17 puana yükselerek ligde kalma yolunda önemli puanlar aldı.



Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor evinde Ankaragücü'nü konuk edecek, 1 hafta bay geçecek BB Erzurumspor da 22. haftada evinde Ankaragücü ile karşılaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



24. dakikada sağ kanattan gelen Chahechouhe, meşin yuvarlağı Ricardo Gomes'e doğru gönderdi ancak kaleci Marafona topu kontrol etti.



31. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Sağ kanattan hızlı gelişen atakta Cenk Ahmet Alkılıç kale direğinin arkasına gönderdiği topa Emrah Başsan bekletmeden vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN



