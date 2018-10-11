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Alanyaspor Emre Güral ile yollarını ayırdı

Alanyaspor, Emre Güral'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

Kaynak: DHA
Alanyaspor Emre Güral ile yollarını ayırdı
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11 Ekim 2018 19:50
Aytemiz Alanyaspor, Emre Güral'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak fesih edildiğini açıkladı.

Antalyaspor'dan sezon başında Aytemiz alanyaspor'a dahil edilen Emre Güral ile yolların ayrıldığı açıklandı. Bir süredir kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Emre Güral, bugün kulüp yönetimi ile masaya oturdu. İki taraf arasında yapılan görüşmenin ardından Emre Güral ile aytemiz Alanyaspor karşılıklı olarak sözleşmeyi fesih etme karararı aldı.

Turuncu-yeşilli kulübün internet sitesinden konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel futbolcumuz Emre Güral'ın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Emre Güral'a bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz."

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