Alanyaspor, Davidson'u transfer etmek istiyor

Transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Aytemiz Alanyaspor, Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'ten Brezilyalı kanat oyuncusu Davidson da Luz Pereira'yı kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Instagram
Alanyaspor, Davidson'u transfer etmek istiyor
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07 Ağustos 2020 13:24
Sezonun sona ermesinden sonra Junior Fernandes, Papis Cisse, Welinton gibi yıldız isimlerinin takımdan ayrılması beklenen, Caulker, Bakasetas gibi isimlerine de teklifler olduğu bilinen Aytemiz Alanyaspor, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı.

Akdeniz ekibi son 2 sezondur Vitoria Guimaraes forması giyen Davidson ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Oyuncuyla kulüp arasında ufak detaylar kaldığı ve 3 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

Kanatlarda görev alan Davidson, takımıyla son 2 sezonda 81 maçta görev aldı. 29 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 18 gol atıp, 12 de asist yaptı.




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