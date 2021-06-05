Alanyaspor'dan stopere takviye: Milunovic

Aytemiz Alanyaspor, Kızılyıldız'dan Sırp stoper Nemanja Milunovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Alanyaspor'dan stopere takviye: Milunovic
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05 Haziran 2021 17:08
Nemanja Milunovic
Nemanja Milunovic
Crvena Zvezda
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Sırbistanlı stoper Nemanja Milunovic'i kadrosuna kattı.

Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, Steven Caulker'den boşalan stoper pozisyonuna, Kızılyıldız'ın kaptanı Nemanja Milunovic'i transfer ettiklerini ve oyuncuyla 2 yıllık mukavele imzaladıklarını belirtti.

Tecrübeli oyuncunun takıma katkı sağlayacağını vurgulayan Çavuşoğlu, "Kulübümüzün çatısı altında iyi işler yapacağına inanıyor ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Nemanja Milunovic ise transferinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Alanyaspor'un sistemi olan bir kulüp olduğunu ve takımı Avrupa kupalarında görmek için elinden geleni yapacağını dile getirdi.

 


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