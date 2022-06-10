Alanyaspor'dan savunmaya Viking!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına transferden başlayan Aytemiz Alanyaspor, ilk hamlesini savunmaya yapmak istiyor.



Turuncu yeşilli ekibin Danimarka ekiplerinden Silkeborg forması giyen Tobias Salquist ile ilgilendiği öne sürüldü. Alanyaspor, Danimarka temsilcisi Silkeborg'un formasını giyen 27 yaşındaki stoper Tobias Salquist ile görüşüyor.



Danimarkalı oyuncu şu an Alanya'da. Kısa sürede içinde ise resmi imzaların atılması bekleniyor. Öte yandan, Danimarkalı oyuncu sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.



Oba Stadyumu'nu ailesi ile birlikte gezerken çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşan Tobias'ın, önümüzdeki günlerde Alanyaspor'a imza atacağı belirtildi. [Yeni Alanya Gazetesi]





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