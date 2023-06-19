Alanyaspor'dan genç golcüye ilgi

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir giriş yapmak için transfer çalışmalarına hız veren Corendon Alanyaspor, kiralık olarak kadrosuna kattığı forvet oyuncuları Ahmed Hassan, Efthymios Koulouris ve Erencan Yardımcı ile yollarını ayırdı.



Hücum hattını oluşturmak için düğmeye basan Alanyaspor, forvet arayışlarına başladı.



Turuncu yeşilliler, geçen sezonu Çorum FK'da geçiren Galatasaray'ın genç golcüsü Eren Aydın'ı listesine aldı.



HÜCUMA ALTERNATİF OLACAK



Derin bir hücum hattı yaratmak isteyen Corendon Alanyaspor, geleceğe yatırım olarak Eren Aydın'ı kadrosunda görmek istiyor. Bonservisini elinde bulunduran Galatasaray ile Eren Aydın'ın transfer için henüz net karar vermediği de gelen haberler arasında yer aldı. 20 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda tamamlanacak.



ÇORUM'DA ŞAMPİYONLUK YAŞADI



2019 yılında Kartalspor'dan Galatasaray'ın altyapısına transfer olan Eren Aydın, Niğde Anadolu FK formasını giydikten sonra geçen sezonun ilk yarısını Sarıyer, ikinci yarısını ise Çorum FK'da geçirdi.



TFF 2. Lig'de şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig'e yükselen ekibin içerisinde yer alan Eren Aydın, 13 maçta formasını giydiği Çorum FK adına 4 gol ve 3 asist üreterek dikkatleri üzerine çekti. (Kaynak: Yeni Alanya)





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