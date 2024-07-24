Transferde gaza basan Corendon Alanyaspor, Joao Novais ve Leroy Fer ile yolların yarılmasının ardından orta sahaya takviye için kolları sıvadı.



İhtiyaç duyulan mevkiilere takviye için transfer listesindeki alternatiflerle görüşen Alanyaspor'un bonservisi elinde olan 26 yaşındaki Gaius Makouta'ya teklif götürdüğü öğrenildi.



Gaius Makouta, geride kalan sezonda Boavista'da 33 maça çıktı. Kongolu futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asist üretti. Le Havre altyapısında yetişen Gaius Makouta daha sonra Longford Town, Aris, Covilha, Braga, Beroe ve Boavista'da oynadı.



[Kaynak: Alanya Postası Gazetesi]





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