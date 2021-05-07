Alanyaspor'dan dijital atılım!

Galatasaray, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Göztepe'nin ardından Fan Token çıkaracak beşinci Türk ekibi olacak Alanyaspor, futbol kulüplerinin dijital dönüşümü gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için kurulan Socios.com ile anlaşma imzaladı. Dünya futbolunun önemli kulüpleri FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan ve Manchester City'nin ardından Alanyaspor Socios.com ile ortaklık kuran 28. partner oldu.Alanyaspor, Chiliz ile ortaklık kurarak kulüp baş harfleri olan $ALA Fan Token'larını önümüzdeki aylarda futbolseverlerle buluşturacak. $ALA Fan Token sahipleri, oylamalarda yer alma haklarına, VIP ödüllere, özel kulüp ve sponsor promosyonlarına, AR destekli içeriklere, sohbet forumlarına, ilgili oyun ve yarışmalara erişim olmak üzere çok çeşitli avantajlara erişebilecekler. Chiliz, 2020'de partnerleriyle paylaşılan 30 milyon dolarlık gelir elde etti ve 2021'de 200 milyon doları hedefliyor. $ALA Fan Token lansman tarihi, fiyatı ve ilk oylamayla ilgili detaylar ise yakında açıklanacak.Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Her geçen gün daha ileriye taşımak istediğimiz kulübümüzü taraftarlarımızın aktif katılımıyla dijital dünyada da öne çıkaracak bu anlaşmadan mutluluk duyuyoruz. $ALA Fan Token ile taraftarlarımız kulüp kararlarında önemli etki sahibi olacak ve Socios.com'da yer alan çok sayıda etkileşim ve ödül fırsatından faydalanacak. Fan Token lansmanımız için son derece heyecanlıyız ve taraftarlarımızdan büyük bir ilgi bekliyoruz. Bu işbirliğiyle Aytemiz Alanyaspor'un dünyanın sayılı kulüplerinin yer aldığı Socios.com ailesine katılmasından ve kulübümüzü global dijital arenada da güçlü kılmaktan dolayı gururluyuz." şeklinde yorumladı.Chiliz ve Socios.com Kurucu ve CEO'su Alexandre Dreyfus ise "Bu son duyuru, tüm Süper Lig kulüplerinin neredeyse dörtte birinin Fan Token'ları başlatmak için Socios.com ile ortaklık kurduğu anlamına geliyor. Türkiye ve dünyanın en büyük kulüpleri, küresel taraftar kitleleriyle etkileşimi artırmak için Fan Tokenları ve Socios.com'u kullanıyor. Vizyonumuz, pasif taraftarlığı aktif taraftarlığa dönüştürmek ve bu evrimin, şu anda taraftarların tutkusunun başka herhangi bir yerden daha yüksek olduğu Türkiye'de gerçekleşiyor olması çok anlaşılabilir bir durum. Chiliz $CHZ, 3 milyar dolarlık piyasa değerine sahip. Chiliz'in büyük çaplı küresel genişleme planları var. ABD, İngiltere, Asya ve Güney Amerika'da yeni ortaklıklar ile küresel ağını güçlendirirken, Türkiye'deki ve Avrupa'daki mevcut varlığını büyütmeye devam edecek. Kısa süre önce Türkiye ofisini açtık ve dünya çapında birçok ofisimiz bulunuyor. 2021'de Chiliz, New York, Madrid ve Sao Paulo'da, yeni ABD, Avrupa ve Güney Amerika merkezlerini açacak." ifadelerini kullandı.