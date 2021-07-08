Alanyaspor'dan defansa Kolombiya'lı bek

Alanyaspor'da savunma için flaş bir isim ortaya atıldı. Turuncu yeşilli ekibin, savunma için aradığı ismi Portekiz'de bulduğu iddia edildi.

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Alanyaspor'dan defansa Kolombiya'lı bek
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08 Temmuz 2021 13:30
Transferde iki haftadır sessizliğini sürdüren Aytemiz Alanyaspor'un, önümüzdeki günlerde imza şov yapması bekleniyor. Kanat oyuncusu Candeias ve stoper Milunovic'in ardından savunmaya bir isim daha eklemek isteyen turuncu yeşillilerin, Portekiz ekibi Braga'dan Kolombiyalı sol bek Cristian Borja'yla anlaştığı öğrenildi.

Kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki tecrübeli savunmacıyla önümüzdeki günlerde resmi imzaların atılacağı öğrenildi.

Ülkesinin milli takımında 5 kez oynayan Borja, geçtiğimiz sezon Braga'da boy gösterdiği 22 karşılaşmada 1 gol attı.

Kaynak: Yeni Alanya


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