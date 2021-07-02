Alanyaspor'dan Balotelli hamlesi

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, bonservisi elinde olan Mario Balotelli'yi gündemine aldı.

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Alanyaspor'dan Balotelli hamlesi
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02 Temmuz 2021 13:39
Alanyaspor'da golcü adayları için flaş bir isim gündeme geldi. Daha önce Vagner Love ve Papiss Cisse gibi yıldızları Türk sporseverlere izleten Alanyaspor, çok ses getirecek bir transfere daha yöneldi.

Süper Lig ekibi, Adana Demirspor'un da gündemine gelen Mario Balotelli için devreye girdi. Ozan Tufan, Salih Uçan gibi Türk oyuncuların yanı sıra Steven Caulker gibi isimlerin de yeniden yıldızını parlatan Alanyaspor, 30 yaşındaki İtalyan golcünün menajeriyle pazarlıklara başladı.

Geride kalan sezon İtalya Serie B takımlarından Monza'da forma giyen 30 yaşındaki futbolcu Mario Balotelli, 14 maçta 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Balotelli toplamda 577 dakika forma giydi.

Kaynak: Yeni Alanya


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