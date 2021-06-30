Alanyaspor'dan AEK'ya: Georgios Tzavellas

Aytemiz Alanyaspor'un Yunan futbolcusu Georgios Tzavellas, ülkesinin takımı AEK'ye gitti

Haber; Sporx.com
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Alanyaspor'dan AEK'ya: Georgios Tzavellas
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30 Haziran 2021 13:22
Aytemiz Alanyaspor'un Yunan futbolcusu Georgios Tzavellas, ülkesinin takımı AEK'ye transfer oldu.

Akdeniz ekibinin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kulübümüz takım kaptanlarımızdan Georgios Tzavellas'ın transferi konusunda Yunanistan'ın AEK takımıyla anlaşma sağlamıştır. Kendisine hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerini yer verildi.

Süper Lig ekibi Alanyaspor'un 2017'de kadrosuna kattığı 33 yaşındaki defans oyuncusu, Alanyaspor formasıyla 140 maça çıktı ve 7 gol attı.

Öte yandan Tzavellas da sosyal medya hesabından AEK ile sözleşme imzaladığı görüntüleri paylaştı.


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