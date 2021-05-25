Alanyaspor'da yaprak dökümü: Adam Bareiro gitti

Aytemiz Alanyaspor, sezon başında kiralık olarak Monterrey takımından kadrosuna dahil ettiği Adam Bareiro ile yollarını ayırdı.



Kiralık sözleşmesi sona eren genç forvet bu sezon 41 maçta forma giydi. Toplamda 6 gol 4 asistlik performans sergileyen 24 yaşındaki Paraguaylı futbolcu, ligin başında attığı gollerle adından sıkça söz ettirmişti.



Süper Lig'in ikinci yarısında düşüş yaşayan ve ilk 11'den uzak kalan Bareiro ile yeni anlaşma yapılmadı. [Yeni Alanya]



