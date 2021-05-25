Alanyaspor'da yaprak dökümü: Adam Bareiro gitti

Süper Lig'de 2020-21 sezonunu geride bırakan Alanyaspor'da Hasan Hüseyin Acar ve Alpay Çelebi'nin ardından Adam Bareiro ile de yollar ayrıldı. Aytemiz Alanyaspor, sezon başında kiralık olarak Monterrey takımından kadrosuna dahil ettiği Adam Bareiro ile yollarını ayırdı.

, Fotoğraf; AA
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Alanyaspor'da yaprak dökümü: Adam Bareiro gitti
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25 Mayıs 2021 14:15
Aytemiz Alanyaspor, sezon başında kiralık olarak Monterrey takımından kadrosuna dahil ettiği Adam Bareiro ile yollarını ayırdı.

Kiralık sözleşmesi sona eren genç forvet bu sezon 41 maçta forma giydi. Toplamda 6 gol 4 asistlik performans sergileyen 24 yaşındaki Paraguaylı futbolcu, ligin başında attığı gollerle adından sıkça söz ettirmişti.

Süper Lig'in ikinci yarısında düşüş yaşayan ve ilk 11'den uzak kalan Bareiro ile yeni anlaşma yapılmadı. [Yeni Alanya]


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