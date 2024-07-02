Alanyaspor'da Sergio Cordova geri döndü

Alanyaspor'un geçtiğimiz sezonun devre arasında Rusya'nın Sochi'ye satın alma opsiyonuyla kiraladığı Sergio Cordova geri döndü.
Küme düşen Rus ekibinin satın alma opsiyonunu kullanmamasıyla birlikte Alanya'ya gelen Venezuelalı futbolcu, yeni sezon hazırlıklarına başlayan Turuncu-Yeşillilerin ilk antrenmanındaki yerini aldı.
Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Antalya ekibi, kendi tesislerinde yapacağı antrenmanların ardından kampa çalışmalarına başlayacak.
Küme düşen Rus ekibinin satın alma opsiyonunu kullanmamasıyla birlikte Alanya'ya gelen Venezuelalı futbolcu, yeni sezon hazırlıklarına başlayan Turuncu-Yeşillilerin ilk antrenmanındaki yerini aldı.
Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Antalya ekibi, kendi tesislerinde yapacağı antrenmanların ardından kampa çalışmalarına başlayacak.
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