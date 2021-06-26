Alanyaspor'da Salih Uçan'ın yerine Jean Mota

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un Santos'tan Brezilyalı orta saha oyuncusu Jean Mota'yı transfer etmek istediği ortaya çıktı.

, Fotoğraf; Instagram
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Alanyaspor'da Salih Uçan'ın yerine Jean Mota
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26 Haziran 2021 14:55
Alanyaspor, Beşiktaş ile anlaşan Salih Uçan'ın boşluğunu Brezilyalı orta saha oyuncusu Jean Mota transferi ile doldurmaya hazırlanıyor.

Yeni Alanya'nın haberine göre; Turuncu–yeşilli ekip, Brezilya Serie A ekibi Santos'un formasını giyen Jean Mota ile görüşme halinde. 27 yaşındaki futbolcu, sosyal medyada Alanyaspor ile ilgili pek çok sayfayı takibe aldı.

SÖZLEŞMESİ 2022'DE BİTİYOR

Tecrübeli orta sahanın kulübü Santos ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Alanyaspor, Jean Mota ile anlaşmaya varırsa resmi imzalar hemen atılacak. Jean Mota, daha önce Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelmişti. 2016'dan bu yana Santos ile 181 maça çıkan Mota, 9 gol atıp 17 asist yaptı.


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