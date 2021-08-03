Alanyaspor'da Melnjak sesleri

Transferde 3 oyuncuyu daha kadrosuna dahil ederek tahtayı şimdilik kapatmak isteyen Alanyaspor'un, Çaykur Rizespor'lu Hırvat savunmacı Melnjak ile ilgilendiği iddia edildi.

, Fotoğraf; AA
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Alanyaspor'da Melnjak sesleri
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03 Ağustos 2021 11:51
Süper Lig'de yeni sezon için transfer çalışmalarını savunma, orta saha ve hücum bölgesine birer transfer daha yaparak tamamlamayı planlayan Alanyaspor, şu ana kadar 5'i yabancı, 2'si de yerli olmak üzere toplam 7 transfer gerçekleştirdi.

Yeni Alanya gazetesinde yer alan habere göre; Turuncu yeşilli ekibin şimdi de Çaykur Rizesporlu savunma oyuncusu Dario Melnjak'a talip olduğu öne sürüldü.

Sol bek mevkiinde forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor forması ile 29 maça çıktı ve 3 asistlik performans sergiledi.


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