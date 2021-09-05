Alanyaspor'da hoca kararı: Bülent Korkmaz

Süper Lig Temsilcisi Aytemiz Alanyaspor 5-0'lık Hatayspor mağlubiyetinin ardından Çağdaş Atan ile yolları ayıran Aytemiz Alanyaspor'da yeni teknik direktör belli oldu.



Geçtiğimiz günlerde Kenan Koçak ile el sıkışan ancak 40 yaşındaki teknik direktörün 2 milyon liralık maaşı beğenmemesinin ardından arayışlarını sürdüren Alanyaspor yönetimi, son olarak geçtiğimiz yıl Konyaspor'u çalıştıran teknik direktör Bülent Korkmaz ile prensipte anlaştı



Bülent Korkmaz'ın pazartesi günü imza töreni için Alanya'ya geleceği öğrenildi.



