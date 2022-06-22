Alanyaspor'da hedef Aziz Behich

Genç oyuncu Ahmet Gülay'ın yanında ikinci bir sol bek arayışını sürdüren Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un rotayı Aziz Behich'e çevirdiği öne sürüldü.



Türkiye ve Avustralya vatandaşı olan 31 yaşındaki sol bek, geçtiğimiz sezon Giresunspor ile 34 maça çıktı. Alanyaspor'a yakın olan oyuncu ile görüşmelerin başladığı da gelen haberler arasında.



(YENİ ALANYA)





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