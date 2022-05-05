Alanyaspor'da hedef Avrupa kupaları

SPOR Toto Süper Lig'de 3 maç süren galibiyet hasretini Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenerek dindiren Aytemiz Alanyaspor, 36. hafta maçında konuk olacağı Adana Demirspor maçının çalışmalarına önceki gün yaptığı antrenmanla başladı. Antrenman öncesi Maç ve Performans Analiz Antrenörü Osman Nuri Kul'un doğum günü için kutlama yapıldı. Kutlamanın ardından Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas çalışması yapan turuncu yeşilliler, idmanı taktik çalışmalarıyla tamamladılar.



FARIOLI AVRUPA'YI İSTİYOR



Süper Lig'de 55 puanla 5. sırada yer alan Aytemiz Alanyaspor, ligde kalan 3 maçını da kazanarak Avrupa iddiasını sürdürmek istiyor. Son haftalarda üst üste aldığı yenilgilerle avantaj kaybeden turuncu yeşilli ekipte İtalyan çalıştırıcı Francesco Farioli, Adana Demirspor ile deplasmanda oynanacak olan maçta oyuncularından mutlak galibiyet bekliyor. Dün yapılan idmanda talebeleri ile mini bir toplantı yapan genç teknik direktör, ligi 60 puanın üzerinde bitirmeleri gerektiğini oyuncularına aktardı. Alanyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla devam edecek.



(YENİ ALANYA)





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