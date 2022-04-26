Alanyaspor'da hazırlıklar başladı

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 1 Mayıs Pazar günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli yönetimindeki antrenmanda, Süper Lig'de karşılaştığı Sivasspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenilenme koşusu gerçekleştirdi.
İdmanda diğer futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas, taktik çalışmaları ve dar alanda turnuva yaparak antrenmanı tamamladı.
Alanyaspor, hazırlıklarını bir günlük iznin ardından 28 Nisan Perşembe günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli yönetimindeki antrenmanda, Süper Lig'de karşılaştığı Sivasspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenilenme koşusu gerçekleştirdi.
İdmanda diğer futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas, taktik çalışmaları ve dar alanda turnuva yaparak antrenmanı tamamladı.
Alanyaspor, hazırlıklarını bir günlük iznin ardından 28 Nisan Perşembe günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.