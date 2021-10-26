Alanyaspor'da Göztepe hazırlıkları başladı

Alanyaspor, Süper Lig'de oynayacağı Göztepe mücadelesinin hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Alanyaspor'da Göztepe hazırlıkları başladı
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26 Ekim 2021 21:42
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında 31 Ekim Pazar günü Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Son lig maçında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde hazırlıklarına başladı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda pas çalışmasının ardından üçlü turnuvayla sona erdi.

Akdeniz ekibi, Göztepe maçının hazırlıklarını çarşamba yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.


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