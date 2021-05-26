Alanyaspor'da Gomis heyecanı

Kadrosuna yıldız bir golcü transfer etmek isteyen Alanyaspor'un, Al Hilal ile sözleşmesi sona eren Bafetimbi Gomis'in menajeri ile dirsek teması kurduğu iddia edildi

, Fotoğraf; AA
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Alanyaspor'da Gomis heyecanı
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26 Mayıs 2021 11:21
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına başlayan Alanyaspor'da tek gündem transfer...

Yeni Alanya gazetesinde yer alan habere göre; Bu sezon forvet oyuncularından beklenen verimi alamayan turuncu yeşilli ekip, Vagner Love ve Cisse'yi aratmayacak bir golcünün peşine düştü. 2017-18 sezonunda Galatasaray forması ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Gomis'in menajeri ile temasa geçtiği belirtilen Alanyaspor yönetiminin, 35 yaşındaki Senegalli golcüyü kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Süper Lig'den iki kulübün daha istediği iddia edilen Gomis'in Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile olan sözleşmesi sona erdi.

Süper Lig'e tekrar dönmeye sıcak baktığı belirtilen Gomis, şartlar oluşursa yeni sezonda Alanyaspor forması giyebilir. 

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