Alanyaspor'da genç isimler sevindirdi

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, Yukatel Kayserispor galibiyetten dolayı inanılmaz mutlu olduklarını söyledi.



Turuncu-yeşilli oyuncuların sahada gösterdiği performansla kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Mateos, bugün karşılarında zorlu bir rakip olacağını bildiklerini anlattı.



Evlerinde 30 puan toplayan bir rakipten bahsettiklerine dikkati çeken Mateos, şunları kaydetti:



"Özellikle 1-0'dan sonra atmosfer ev sahibi takım için inanılmaz bir hale geldi. Golden sonra tribünler inanılmaz ateşlendi ama takım arkadaşlarımızı ve oyuncularımızı tebrik etmek istiyorum. Çünkü 1-0 geriye düştükten sonra bile maçın kontrolünü kaybetmedik. Sürekli topun bizde kalmasını sağladık. Oyunu domine ettik diyebilirim. Yüzde 60'tan fazla topa sahip olma oranıyla zaten bu sonucu da hak ettiğimizi düşünüyorum. Bugün sahada güzel bir mücadele oldu. Bunun yanı sıra genç arkadaşlarımız Oğuz ve Erencan da gol attı. Takıma galibiyeti getirdiler. Onların bugünkü performansıyla alakalı da çok mutluyuz."





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