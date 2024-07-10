Alanyaspor'da futbolculara laktat testi uygulandı

Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam eden Corendon Alanyaspor'un oyuncularına laktat testi uygulandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Alanyaspor'da futbolculara laktat testi uygulandı
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10 Temmuz 2024 15:02
Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam eden Corendon Alanyaspor'un oyuncuları, laktat testinden geçti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sabah başlayan ve gruplar halinde yapılan testler, yaklaşık bir saat sürdü.

Alanyaspor takımı, hazırlıklarına bu akşam Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam edecek.

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