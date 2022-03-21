Alanyaspor'da Efecan'dan kariyer rekoru!

Aytemiz Alanyaspor'un tecrübeli kaptanı Efecan Karaca, Göztepe maçında Diedhiou'ya verdiği gol pası ile bu sezon ligde kariyer rekoru kırdı.

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Alanyaspor'da Efecan'dan kariyer rekoru!
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21 Mart 2022 15:40
Kariyerinin en fazla asist yaptığı sezonunu yaşayan Efecan Karaca, bu sezon 11. gol pasına ulaştı.

Sezon başından beri 27 maçın 26'sında sahaya ilk 11'de çıkan başarılı futbolcu, takımının attığı 13 gole doğrudan katkı yaparak iyi bir performans sergiledi.

Yeni Alanya'da yer alan habere göre, en son TFF 1. Lig'de bir sezonda 9 asiste ulaşan 32 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında 7'şer asist yapmıştı.

 Tecrübeli oyuncunun bu sezon Süper Lig'de 2 de golü bulunuyor. 

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