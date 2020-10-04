Alanyaspor cephesi sevinçli: 'İyi futbol mutlu etti!'

Süper Lig'in 4. haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u 6-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Semih Tokatlı, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Milli takım arasına lider girmek istiyorduk. Amacımız oydu." dedi.



Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, maçın ardından düzenlenen toplantıda futbolcuları, teknik ekibi ve tüm kulüp çalışanlarıyla gurur duyduğunu söyledi. Hafta içerisinde maça çok iyi hazırlandıklarını anlatan Tokatlı, "Hatayspor, güçlü defans yapan, alanları kapatan ve gol yemeyen bir ekip. Ama eksilerini biz biliyorduk. Onların hepsinin analizlerini, hafta içerisinde taktiksel çalışma yaparak zaaflarını değerlendirdik. Özellikle attığımız goller, hazırlanış bakımından da ikinci gol hafta içi çalışılmış, organize bir atakta geldi. Bu galibiyetten dolayı mutluyuz. Milli takım arasına lider girmek istiyorduk. Amacımız oydu, onu da inşallah akşamki maçın durumuna göre başarıyoruz." dedi.



Milli takım arasında eksileri gidermek için çok çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Tokatlı, "Sonuçta iyi futbol, iyi sonuç, bizleri memnun etti. Ayrıca bizleri izleyemeyen, dışarıdan destekleyen taraftarlarımıza da armağan olsun. İnşallah bu galibiyetlerin devamı gelecektir" dedi.



