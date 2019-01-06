Alanyaspor, Caulker'ı denemeye aldı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, bonservisi elinde bulunan İngiliz savunma oyuncusu Steven Caulker'ı idmana çıkardı.Geçtiğimiz günlerde Caulker'ı Alanya'ya getiren Sergen Yalçın'ın takımı, 27 yaşındaki futbolcuyu denemeye aldı.Caulker'ın beğenilmesi halinde resmi sözleşme imzalanacak. Tottenham, Cardiff, QPR gibi takımların formalarını giyen 27 yaşındaki futbolcu, 1 kez de İngiltere Milli Takımı'nda oynayıp gol kaydetmişti.Gençlik yıllarında kendisinde çok şey beklenen ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentileri veremeyen Caulker, son olarak İskoçya'nın Dundee takımında oynamıştı. Caulker, sezon başından beri boştaydı.