Alanyaspor, Caulker yerine Rusya'dan transfer yapıyor

Steven Caulker'ın Fenerbahçe'ye imza atmasının ardından stoper arayışlarını hızlandıran Alanyaspor, Miha Mevlja ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Alanyaspor, Caulker yerine Rusya'dan transfer yapıyor
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15 Temmuz 2021 23:03
Alanyaspor, Rus Ligi ekiplerinden Sochi'deki sözleşmesi biten 31 yaşındaki Sloven stoper Miha Mevlja ile anlaştı.

Rus basınında yer alan habere göre Akdeniz ekibi, tecrübeli oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

2016'dan bu yana Rusya'da olan ve Rostov ile Zenit'te oynadıktan sonra 2 yıldır Sochi'de mücadele eden Mevlja, Rus Ligi'nde 108 maça çıkarken, 6 gol ve 2 asistlik de skor katkısı yaptı.


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