Alanyaspor, Caulker yerine Rusya'dan transfer yapıyor

Alanyaspor, Rus Ligi ekiplerinden Sochi'deki sözleşmesi biten 31 yaşındaki Sloven stoper Miha Mevlja ile anlaştı.



Rus basınında yer alan habere göre Akdeniz ekibi, tecrübeli oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.



2016'dan bu yana Rusya'da olan ve Rostov ile Zenit'te oynadıktan sonra 2 yıldır Sochi'de mücadele eden Mevlja, Rus Ligi'nde 108 maça çıkarken, 6 gol ve 2 asistlik de skor katkısı yaptı.



