Alanyaspor, 'Birleşmiş Milletler' gibi!

Yeni sezonun 2'nci etap kampını Düzce'de tamamlayan ve ardından iki gün izin yapan Alanyasporlu futbolcular, bugün Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yeniden bir araya gelerek çalışmalarını sürdürecekler.



Takımda yeni sezon hazırlıkları sürerken, yönetim de transfer çalışmalarını sürdürüyor. 3 kıta ve 9 farklı ülkeden 11 yabancı futbolcuyu kadrosunda barındıran turuncu yeşilli ekip, TFF'nin 'yabancı kuralı' gereği en fazla 14 yabancı futbolcuyu kadroda bulundurabilecek.



Kural gereği Süper Lig maçlarının ilk 11'inde sadece 8 yabancı futbolcuya yer verebilecek olan Alanyaspor'un, 3 yabancı futbolcu daha transfer hakkı bulunuyor ancak tranfer yapılıp yapılmayacağı ise bilinmiyor.



ALANYASPOR'UN YABANCILARI

Davidson (Brezilya)

Juanfran (İspanya)

Borja (Kolombiya)

El Mami Tetah (Moritanya)

Candeias (Portekiz)

Marafona (Portekiz)

Babacar (Senegal)

Famara (Senegal)

Milinovic (Sırbistan)

Mevlja (Slovenya)

Siopis (Yunanistan)



Kaynak: Yeni Alanya



