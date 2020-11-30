Alanyaspor, Beşiktaş maçına rekor için çıkacak

Sezon Hafta Tarih Maç G B M P 2019-2020 3. 1 Eylül 2019 Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 2-3 3 0 0 9 2019-2020 4. 16 Eylül 2019 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: 3-1 4 0 0 12 2019-2020 5. 22 Eylül 2019 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: 1-1 4 1 0 13 2019-2020 6. 28 Eylül 2019 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-1 4 2 0 14 2019-2020 7. 6 Ekim 2019 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: 2-0 4 2 1 14 2019-2020 8. 20 Ekim 2019 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 5-2 5 2 1 17 2019-2020 9. 26 Ekim 2019 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor: 1-1 5 3 1 18 2019-2020 10. 2 Kasım 2019 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 0-0 5 4 1 19 2020-2021 4. 4 Ekim 2020 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: 6-0 3 1 0 10 2020-2021 5. 19 Ekim 2020 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: 1-2 4 1 0 13 2020-2021 6. 25 Ekim 2020 Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük: 2-0 5 1 0 16 2020-2021 8. 7 Kasım 2020 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: 1-1 5 2 0 17 2020-2021 9. 22 Kasım 2020 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-2 6 2 0 20 2020-2021 10. 29 Kasım 2020 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 1-0 7 2 0 23

Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yenip, maç eksiğine rağmen liderliğini sürdüren Aytemiz Alanyaspor, kulüp tarihinde ilk sırada tamamladığı hafta sayısını 14'e çıkarttı.Ligde 5. sezonunu geçiren turuncu-yeşilliler, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde dün Konyaspor'u mağlup ederek istikrarlı performansını sürdürdü.Bu sezon oynadığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlikle 23 puan toplayan Alanyaspor, 10 karşılaşma yapan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 3, kendisi gibi 9 müsabakası bulunan Beşiktaş'ın ise 7 puan önünde bulunuyor.Aytemiz Alanyaspor, ligde "Tek namağlup takım" ve "En az gol yiyen takım" (3) unvanlarını 11. haftaya taşımayı da başardı.Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor galibiyetiyle sahasındaki yenilmezlik serisinde yeni rekorun eşiğine geldi.Turuncu-yeşilli takım, 2018-2019 sezonunda en uzun iç saha yenilmezlik serisine (9 maç) son veren Konyaspor'a aynı şansı tanımadı ve bu alandaki rekorunu egale etti.Akdeniz ekibinin 12. haftada Beşiktaş'ı konuk edeceği müsabakada alacağı en az 1 puan, iç sahadaki yenilmezlik serisini 10 maça çıkaracak ve kulüp tarihinin bu alandaki yeni rekoruna ulaşılacak.Turuncu-yeşilli ekibin Süper Lig'de lider tamamladığı 14 hafta ve puan durumları şöyle: