Alanyaspor Beşiktaş maçı İZLE, CANLI Alanyaspor Beşiktaş maçı burada

Alanyaspor Beşiktaş maçı İZLE, CANLI Alanyaspor Beşiktaş maçı burada

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beIN Sports Şifresiz Alanyaspor Beşiktaş Canlı izle! Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, HD izlemek için buraya tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...



ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA













ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ RADYODA?



Alanyaspor ile Beşiktaş arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.



TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



TIKLA, ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI DİNLE



ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?



Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Alanyaspor - Beşiktaş maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Beşiktaş, ligin son 3 haftasında Medipol Başakşehir'i 3-2, Fenerbahçe'yi 4-3 ve Kasımpaşa'yı 3-0 yendi. Ligde 6 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 19 puan elde eden siyah-beyazlı ekip, 4. sırada yer alıyor. Süper Lig'de 7 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgiyle 23 puan toplayan Aytemiz Alanyaspor ise zirvede bulunuyor.



ALANYASPOR BEŞİKTAŞ: EKSİKLER



Alanyaspor'da koronavirüs tedavisi süren Efecan'ın yanı sıra Ufuk Ceylan ve Ceyhun Gülselam sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Salih Uçan ise cezası sebebiyle Beşiktaş karşısında oynayamayacak. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Adem Ljajic, kadroda yer almayacak.



BEŞİKTAŞ, ALANYASPOR'A HİÇ YENİLMEDİ



Beşiktaş'ın Süper Lig'de rakibine karşı büyük üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligde 9. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 8 maçın 7'sini siyah-beyazlı ekip kazandı, 1 maç ise berabere bitti. Beşiktaş ile Aytemiz Alanyaspor ligde ilk kez 2016-2017 sezonunda karşı karşıya gelirken, siyah-beyazlı ekip iki maçı da 4-1 kazandı. Beşiktaş, 2017-2018 sezonunda oynanan maçlarda rakibine 2-1 ve 1-0 üstünlük kurdu. 2018-2019 sezonunun ilk maçında iki takım 0-0 berabere kalırken, ikinci devredeki mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 2-1 kazandı. Beşiktaş geçen sezon ise evinde rakibine 2-0 üstünlük kurarken, ligin ikinci yarısında deplasmandaki karşılaşmadan da 2-1 üstünlükle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, 8 maçta rakibine 17 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.







ADEM LJAJIC: "KENDİMİ RİSKE ATAMAM"



Beşiktaş formasıyla bu sezon 5 maça çıkıp sadece 207 dakika sahada kalan Adem Ljajic, Alanyaspor maçının kadrosuna dahil edilmedi. Formsuzluk ve sakatlık periyodu sebebiyle hafta boyunca yapılan idmanlara katılmayan Sırp futbolcunun, problemini atlatıp bireysel olarak çalışmasına rağmen takım idmanına dahil olmak istemediği bildirildi. Sağlık ekibi ve teknik ekibin talebini, "Sakatlığım sebebiyle kendimi riske etmek istemiyorum" diyerek geri çeviren Ljajic'in takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. İki sezondur bekleneni veremeyen ve yaklaşık 17 milyon Euro'luk maliyeti ile siyah-beyazlıların bütçesinde önemli bir yük olan Ljajic'in gidişatından yönetim ve teknik heyet mutlu değil. 29 yaşındaki Boşnak oyuncuyla defalarca görüşen Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, Ljajic'ten her seferinde düzeleceğine dair söz alsa da gerçekte bunun karşılığı bulunamadı. Tecrübeli oyuncunun kendisini düzeltmemesi halinde kadroda yer bulmasının zor olduğunu belirten teknik direktör Sergen Yalçın ise devre arası transfer döneminde Ljajic için "Satılık ya da kiralık olarak gönderilebilir" raporu verecek. Beşiktaş yönetimi ise büyük paralar ödenerek transfer edilen oyuncusundan minimum düzeyde zarar peşinde. Devre arasında Ljajic için 5 milyon Euro civarında gelebilecek tekliflere olumlu yanıt verilecek. Teklif gelmezse de kiralama formülü denenecek.



Oğuzhan Özyakup, Alanyaspor maçında görev alması halinde ligdeki 200. maçına çıkacak ⚫️⚪️https://t.co/4wT2FK4Xgl



— Sporx (@sporx) December 13, 2020 SERGEN YALÇIN'IN ZİRVE HESABI



Son üç haftadır önüne geleni deviren Beşiktaş bu akşam lider Alanyaspor'la kritik bir maça çıkacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın planının gerçekleşmesi için bu maçtan da zafer bekliyor. Tecrübeli çalıştırıcının hedefi ise üç hafta içinde liderlik koltuğuna oturmak. Zirveye geçmek için Alanyaspor maçına büyük önem veren 47 yaşındaki teknik adam dün yapılan son taktik çalışma öncesi bütün oyuncularını saha ortasına toplayarak uyarılarda bulundu. Yakaladıkları havayı korumak için ciddiyetlerini bozmamaları gerektiğini söyleyen Sergen Hoca, oyuncularından rehavete kapılma hatasına düşmemelerini istedi. Öte yandan son haftalardır başarılı olan savunma kurgusunu bozmayacak olan Sergen Yalçın, geçen haftaya göre tek değişiklik yapacak. Larin'in cezası sebebiyle Kasımpaşa maçına ilk on birde başlayan N'Koudou'nun yedek kulübesinde bekleyeceği ve Larin'e yine as kadroda görev verileceği öğrenildi. Zorlu maç öncesi oyuncuları ile toplantı yapan Yalçın, "Alanyaspor'u yendiğimiz takdirde rakibimiz ile fark 1 puana inecek. Eksik maçımızı da hesaba katarsak zirvede yolumuz ardına kadar açılacak" dedi. Yalçın'ın öğrencileri de Alanya'yı yenerek 4'te 4 yapıp zirveye 1 adım daha yaklaşmak istiyor.



ALANYASPOR BEŞİKTAŞ: MUHTEMEL 11'LER



ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Boubandje, Siopis, Berkan Kutlu, Bakasetas, Bareiro, Davidson, Babacar



BEŞİKTAŞ: Utku, Rosier, Montero, Welinton, Rıdvan, Ghezzal, Atiba, Josef, Dorukhan, Larin, Aboubakar



BEŞİKTAŞ'TAN DEPLASMANDA 3 GALİBİYET



Bu sezon ligde 5 deplasman maçına çıkan ve bunların 3'ünü kazanan Beşiktaş, 9 puanı hanesine yazdırdı. Siyah-beyazlı ekip, dış sahadaki 2 karşılaşmada ise rakiplerine mağlup oldu. Deplasmandaki 5 maçta 12 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 13 gol gördü.







beİN Sports nasıl izlenir? beİN Sports abonesi nasıl olur, fiyatlar ne kadar? Süper Lig maçları internet üzerinden nasıl izlenir?



Türkiye'de futbolseverler her hafta birçok karşılaşmanın oynandığı sırada internet üzerinden maç izlemek için aramalar yapıyor. Yayıncı kuruluş beİN Sports'tan yayınlanan karşılaşmalar sadece Digitürk üzerinden abone olarak izlenilebilmektedir. İnternet üzerinden herhangi illegal bir yayın suç olarak değerlendirilir ve bu şekilde yayın izleyen kişiler de cezalandırılır. Süper Lig maçlarını üyelik alarak



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beIN Sports Türkiye, 2000 yılında IŞIK TV adıyla Mehmet Emin Karamehmet tarafından Digiturk platformu için satın alınan, 2001 yılında yine Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından adı LİG TV yapılan ve 2017 yılında beIN Media Group tarafından adı beIN SPORTS olarak değiştirilen, 2001 yılı başından beri Süper Lig maçlarının naklen yayın haklarını elinde bulunduran ve Digiturk dijital platformundan yayın yapan Türk şifreli futbol kanalıdır. Kanalın sahibi Digital Platform İletişim Hizmetleri A.Ş.'dir.



Süper Lig, 1. Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Ligi, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Brezilya Serie A, São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası, EuroLeague, EuroCup, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Basketbol Süper Ligi'nin müsabakalarını yayınlayan 7 beIN SPORTS Türkiye kanalından canlı yayınlamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından "2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 Futbol Sezonları TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri için Düzenlenen Medya Hakları İhalesi"nde Süper Lig'in canlı yayın haklarını içeren A paketini, 321 milyon dolarlık teklifiyle Digiturk'ün kazanmasıyla birlikte Lig TV ve yüksek çözünürlükle yayın yapan kardeş kanalı Lig TV HD, 2013-2014 sezonuna kadar Süper Lig yayın haklarını elinde tutmaya hak kazanmıştır. 2012-13 sezonundan itibaren TFF ile yapılan anlaşma ile TFF 2. ve 3. Lig'e Digiturk 2 yıl geçerli olmak üzere sponsor olmuştur. Lig TV de bu anlaşma gereği bu liglerdeki önemli maçları yayınlamaya hak kazanmıştır.



13.01.2017 Cuma gününden itibaren kanalların ismi beIN SPORTS 1, beIN SPORTS 2, beIN SPORTS 3, beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Daha sonra sırasıyla beIN SPORTS 4K, 91.KANAL, 92.KANAL ve 93.KANAL kanalları açılmıştır. Bu en son açılan kanallarda müsabakalar dışında herhangi bir yayın bulunmamaktadır. Kısa bir süre sonra 93.KANAL çakışan müsabaka olmadığından geçici olarak kapatılmıştır. 91.KANAL ve 92.KANAL kanallarının isimleri beIN SPORTS Max 1 ve beIN SPORTS Max 2 olarak değiştirilerek devamlılık sağlanmıştır. Pek yakında 93.KANAL, beIN SPORTS Max 3 adıyla yeniden açılacaktır. beIN SPORTS Haber kanalı test yayınlarına başlamıştır. Çok yakında Normal yayınlarına başlayacak ve platformun Türksat'taki ilk şifresiz kanalı olacaktır. beIN CONNECT ile bu müsabakaların önemli anları ve özetleri internet aracılığı ile interaktif bir şekilde de yayın yapılmaktadır. S Sport kanalı ile yapılan anlaşma neticesinde İngiltere Premier Ligi'nde çakışan müsabakalar beIN SPORTS kanallarında yayınlanmaktadır. Müsabakalar genelde kanal sayısı yetmediği için beIN CONNECT üzerinden yapılmaktadır.



Tarihçe

2000 yılı sonlarında Süper Lig yayın halklarını elinde bulunduran IŞIK TV'yi satın alarak spor kanalının temellerini atmıştır.

2001 yılında Digiturk bünyesinde ki ilk yayınlanan müsabaka Erzurumspor - Galatasaray futbol karşılaşmasıdır.

2003 yılında Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından isimi değiştirilerek LİG TV resmen kurulmuş oldu.

2008 yılında LİG TV'ye bağlı SPORMAX kanalı kurulmuştur ve LİG TV logosu değiştirilmiştir.

2009 yılında LİG TV HD ve SPORMAX HD kanalları yayına başlamıştır.

2010 yılında LİG TV 3D kanalı yayına başlamış ve ilk yayını Fenerbahçe - Galatasaray derbisi olmuştur. Ayrıca bu karşılaşma da ilk kez Spidercam teknolojisi kullanılmıştır. Ayrıca Show TV'de yayınlanan Spor Sayfası haber programı bir süre her akşam LİG TV merkez stüdyolarından yayınlanmıştır.

2011 yılında LİG TV 2 kanalı açılmış ve bütünlüğü sağlamak amacıyla SPORMAX kanalının adını değiştirerek LİG TV 3 yapılmıştır.

2014 yılında LİG TV 4 kanalı yayına başlamıştır. Ayrıca Digiturk'de ilk kez 4K canlı yayın yapılmıştır. Bu yayın Galatasaray - Spartak Trnava derbisi olmuştur.

2015 yılında beIN Media Group Digiturk platformunu satın alarak spor konusunda daha fazla yayın yapılmış böylelikle kanal sayısı müsabaka fazlalığından yetmemeye başlamıştır ve bu nedenle 2 geçici kanal açılmıştır.

2016 yılında LİG TV 4K kanalı dönüşümlü yayına başlayarak tam anlamıyla 4K yayını başlamıştır.

2017 yılında LİG TV kanalları isim değiştirerek beIN SPORTS olmuştur ve bu sezonda 4 kanal yetmemiş geçici 3 kanal daha açılmıştır. Ayrıca beIN SPORTS 3D kanalı kapatılmıştır.

2017 yılı yazında sürekli geçici kanal yerine 2 spor müsabakası yayınlayan Max 1, Max 2 kanalları ve 1 spor haberi yayını yapan Haber kanalı yayına başlamıştır.

Şu an 7-SD, 7-HD ve 1-UHD kanalları ile toplam 15 kanalla yayınlarını gerçekleştirmektedir.



Kanallara Göre Yayınlanan Müsabakalar

beIN SPORTS 1'de Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.

beIN SPORTS 2'de Süper Lig, Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.

beIN SPORTS 3'te Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.

beIN SPORTS 4'te São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.

beIN SPORTS 1 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.

beIN SPORTS 2 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.

beIN SPORTS 3 Max'de yayınlanacak müsabakalar belli değildir.

beIN SPORTS Haber'de Spor müsabakalarıyla ilgili haberleri ve çeşitli programlar yayınlanacaktır.

beIN SPORTS 4K'da Süper Lig'den seçilen müsabakalar yayınlanmaktadır.



beIN SPORTS 1

Digiturk platformunda 77 numaralı kanaldır. 4 Ocak 2000'de IŞIK TV adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV ve beIN SPORTS 1 olarak değiştirilmiştir. Bu kanaldan Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.



beIN SPORTS HD 1

Digiturk platformunda 377 numaralı kanaldır. 13 Nisan 2008'de LİG TV HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS HD 1 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 1 kanalı ile eş zamanlı HD kalitede yayın yapmaktadır. Bu kanaldan Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır. Ayrıca 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını HD kalitesi ile yayınlamıştır. Süper Lig'in 2010-11 sezonunda birçok yeniliğe gitmişlerdir. Maç yayınlarında saniyede 1000 kare çekebilen Phantom HD kamerayı bazı karşılaşmalarda kullanmaya başlamışlardır. Ayrıca ilk defa bu sezondan itibaren Süper Lig'de oynanan 9 maçın hepsini canlı yayınlamaya başlamıştır. Maç yayınlarının çekimlerini 2008-09, 2009-10 sezonlarında HD Protek firması yapmıştır. 2010-11 sezonunda da HD Protek çekimlere devam etmektedir.



beIN SPORTS 2

Digiturk platformunda 78 numaralı kanaldır. 10 Eylül 2011'de LİG TV 2 adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS 2 olarak değiştirilmiştir. Kanalın kuruluş amacı Digiturk platformunun yeni yayın ihalelerini kazanmasıyla kanal sayısının yetmemesidir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.



beIN SPORTS HD 2

Digiturk platformunda 378 numaralı kanaldır. 10 Eylül 2011'de LİG TV 2 HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS HD 2 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 2 kanalı ile eş zamanlı HD kalitede yayın yapmaktadır. Kanalın kuruluş amacı Digiturk platformunun yeni yayın ihalelerini kazanmasıyla kanal sayısının yetmemesidir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.



beIN SPORTS 3

Digiturk platformunda 79 numaralı kanaldır. 23 Ağustos 2008'de SPORMAX adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV 3 ve beIN SPORTS 3 olarak değiştirilmiştir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır. Wimbledon Tenis Turnuvası, ATP World Tour Masters 1000 karşılaşmaları yayınlanmaktadır.



beIN SPORTS HD 3

Digiturk platformunda 379 numaralı kanaldır. 27 Eylül 2008'de SPORMAX HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV 3 HD ve beIN SPORTS HD 3 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 3 kanalı ile eş zamanlı HD kalitesinde yayın yapmaktadır. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.



beIN SPORTS 4

Digiturk platformunda 80 numaralı kanaldır. 20 Ekim 2015'te Lig TV 4 adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Müsabaka olduğu zaman sadece canlı yayın yapılmaktadır. Onun dışında sadece haftalık ya da günlük müsabaka programını gösterir. Bu kanaldan São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.



Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Alanyaspor ile Beşiktaş arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Alanyaspor - Beşiktaş maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Beşiktaş, ligin son 3 haftasında Medipol Başakşehir'i 3-2, Fenerbahçe'yi 4-3 ve Kasımpaşa'yı 3-0 yendi. Ligde 6 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 19 puan elde eden siyah-beyazlı ekip, 4. sırada yer alıyor. Süper Lig'de 7 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgiyle 23 puan toplayan Aytemiz Alanyaspor ise zirvede bulunuyor.Alanyaspor'da koronavirüs tedavisi süren Efecan'ın yanı sıra Ufuk Ceylan ve Ceyhun Gülselam sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Salih Uçan ise cezası sebebiyle Beşiktaş karşısında oynayamayacak. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Adem Ljajic, kadroda yer almayacak.Beşiktaş'ın Süper Lig'de rakibine karşı büyük üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligde 9. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 8 maçın 7'sini siyah-beyazlı ekip kazandı, 1 maç ise berabere bitti. Beşiktaş ile Aytemiz Alanyaspor ligde ilk kez 2016-2017 sezonunda karşı karşıya gelirken, siyah-beyazlı ekip iki maçı da 4-1 kazandı. Beşiktaş, 2017-2018 sezonunda oynanan maçlarda rakibine 2-1 ve 1-0 üstünlük kurdu. 2018-2019 sezonunun ilk maçında iki takım 0-0 berabere kalırken, ikinci devredeki mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 2-1 kazandı. Beşiktaş geçen sezon ise evinde rakibine 2-0 üstünlük kurarken, ligin ikinci yarısında deplasmandaki karşılaşmadan da 2-1 üstünlükle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, 8 maçta rakibine 17 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.Beşiktaş formasıyla bu sezon 5 maça çıkıp sadece 207 dakika sahada kalan Adem Ljajic, Alanyaspor maçının kadrosuna dahil edilmedi. Formsuzluk ve sakatlık periyodu sebebiyle hafta boyunca yapılan idmanlara katılmayan Sırp futbolcunun, problemini atlatıp bireysel olarak çalışmasına rağmen takım idmanına dahil olmak istemediği bildirildi. Sağlık ekibi ve teknik ekibin talebini, "Sakatlığım sebebiyle kendimi riske etmek istemiyorum" diyerek geri çeviren Ljajic'in takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. İki sezondur bekleneni veremeyen ve yaklaşık 17 milyon Euro'luk maliyeti ile siyah-beyazlıların bütçesinde önemli bir yük olan Ljajic'in gidişatından yönetim ve teknik heyet mutlu değil. 29 yaşındaki Boşnak oyuncuyla defalarca görüşen Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, Ljajic'ten her seferinde düzeleceğine dair söz alsa da gerçekte bunun karşılığı bulunamadı. Tecrübeli oyuncunun kendisini düzeltmemesi halinde kadroda yer bulmasının zor olduğunu belirten teknik direktör Sergen Yalçın ise devre arası transfer döneminde Ljajic için "Satılık ya da kiralık olarak gönderilebilir" raporu verecek. Beşiktaş yönetimi ise büyük paralar ödenerek transfer edilen oyuncusundan minimum düzeyde zarar peşinde. Devre arasında Ljajic için 5 milyon Euro civarında gelebilecek tekliflere olumlu yanıt verilecek. Teklif gelmezse de kiralama formülü denenecek.Son üç haftadır önüne geleni deviren Beşiktaş bu akşam lider Alanyaspor'la kritik bir maça çıkacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın planının gerçekleşmesi için bu maçtan da zafer bekliyor. Tecrübeli çalıştırıcının hedefi ise üç hafta içinde liderlik koltuğuna oturmak. Zirveye geçmek için Alanyaspor maçına büyük önem veren 47 yaşındaki teknik adam dün yapılan son taktik çalışma öncesi bütün oyuncularını saha ortasına toplayarak uyarılarda bulundu. Yakaladıkları havayı korumak için ciddiyetlerini bozmamaları gerektiğini söyleyen Sergen Hoca, oyuncularından rehavete kapılma hatasına düşmemelerini istedi. Öte yandan son haftalardır başarılı olan savunma kurgusunu bozmayacak olan Sergen Yalçın, geçen haftaya göre tek değişiklik yapacak. Larin'in cezası sebebiyle Kasımpaşa maçına ilk on birde başlayan N'Koudou'nun yedek kulübesinde bekleyeceği ve Larin'e yine as kadroda görev verileceği öğrenildi. Zorlu maç öncesi oyuncuları ile toplantı yapan Yalçın, "Alanyaspor'u yendiğimiz takdirde rakibimiz ile fark 1 puana inecek. Eksik maçımızı da hesaba katarsak zirvede yolumuz ardına kadar açılacak" dedi. Yalçın'ın öğrencileri de Alanya'yı yenerek 4'te 4 yapıp zirveye 1 adım daha yaklaşmak istiyor.ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Boubandje, Siopis, Berkan Kutlu, Bakasetas, Bareiro, Davidson, BabacarBEŞİKTAŞ: Utku, Rosier, Montero, Welinton, Rıdvan, Ghezzal, Atiba, Josef, Dorukhan, Larin, AboubakarBu sezon ligde 5 deplasman maçına çıkan ve bunların 3'ünü kazanan Beşiktaş, 9 puanı hanesine yazdırdı. Siyah-beyazlı ekip, dış sahadaki 2 karşılaşmada ise rakiplerine mağlup oldu. Deplasmandaki 5 maçta 12 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 13 gol gördü.Türkiye'de futbolseverler her hafta birçok karşılaşmanın oynandığı sırada internet üzerinden maç izlemek için aramalar yapıyor. Yayıncı kuruluş beİN Sports'tan yayınlanan karşılaşmalar sadece Digitürk üzerinden abone olarak izlenilebilmektedir. İnternet üzerinden herhangi illegal bir yayın suç olarak değerlendirilir ve bu şekilde yayın izleyen kişiler de cezalandırılır. Süper Lig maçlarını üyelik alarak Digitürk Play üzerinden izleyebilirsiniz. Fiyat tarifesine de aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.beIN Sports Türkiye, 2000 yılında IŞIK TV adıyla Mehmet Emin Karamehmet tarafından Digiturk platformu için satın alınan, 2001 yılında yine Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından adı LİG TV yapılan ve 2017 yılında beIN Media Group tarafından adı beIN SPORTS olarak değiştirilen, 2001 yılı başından beri Süper Lig maçlarının naklen yayın haklarını elinde bulunduran ve Digiturk dijital platformundan yayın yapan Türk şifreli futbol kanalıdır. Kanalın sahibi Digital Platform İletişim Hizmetleri A.Ş.'dir.Süper Lig, 1. Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Ligi, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Brezilya Serie A, São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası, EuroLeague, EuroCup, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Basketbol Süper Ligi'nin müsabakalarını yayınlayan 7 beIN SPORTS Türkiye kanalından canlı yayınlamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından "2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 Futbol Sezonları TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri için Düzenlenen Medya Hakları İhalesi"nde Süper Lig'in canlı yayın haklarını içeren A paketini, 321 milyon dolarlık teklifiyle Digiturk'ün kazanmasıyla birlikte Lig TV ve yüksek çözünürlükle yayın yapan kardeş kanalı Lig TV HD, 2013-2014 sezonuna kadar Süper Lig yayın haklarını elinde tutmaya hak kazanmıştır. 2012-13 sezonundan itibaren TFF ile yapılan anlaşma ile TFF 2. ve 3. Lig'e Digiturk 2 yıl geçerli olmak üzere sponsor olmuştur. Lig TV de bu anlaşma gereği bu liglerdeki önemli maçları yayınlamaya hak kazanmıştır.13.01.2017 Cuma gününden itibaren kanalların ismi beIN SPORTS 1, beIN SPORTS 2, beIN SPORTS 3, beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Daha sonra sırasıyla beIN SPORTS 4K, 91.KANAL, 92.KANAL ve 93.KANAL kanalları açılmıştır. Bu en son açılan kanallarda müsabakalar dışında herhangi bir yayın bulunmamaktadır. Kısa bir süre sonra 93.KANAL çakışan müsabaka olmadığından geçici olarak kapatılmıştır. 91.KANAL ve 92.KANAL kanallarının isimleri beIN SPORTS Max 1 ve beIN SPORTS Max 2 olarak değiştirilerek devamlılık sağlanmıştır. Pek yakında 93.KANAL, beIN SPORTS Max 3 adıyla yeniden açılacaktır. beIN SPORTS Haber kanalı test yayınlarına başlamıştır. Çok yakında Normal yayınlarına başlayacak ve platformun Türksat'taki ilk şifresiz kanalı olacaktır. beIN CONNECT ile bu müsabakaların önemli anları ve özetleri internet aracılığı ile interaktif bir şekilde de yayın yapılmaktadır. S Sport kanalı ile yapılan anlaşma neticesinde İngiltere Premier Ligi'nde çakışan müsabakalar beIN SPORTS kanallarında yayınlanmaktadır. Müsabakalar genelde kanal sayısı yetmediği için beIN CONNECT üzerinden yapılmaktadır.2000 yılı sonlarında Süper Lig yayın halklarını elinde bulunduran IŞIK TV'yi satın alarak spor kanalının temellerini atmıştır.2001 yılında Digiturk bünyesinde ki ilk yayınlanan müsabaka Erzurumspor - Galatasaray futbol karşılaşmasıdır.2003 yılında Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından isimi değiştirilerek LİG TV resmen kurulmuş oldu.2008 yılında LİG TV'ye bağlı SPORMAX kanalı kurulmuştur ve LİG TV logosu değiştirilmiştir.2009 yılında LİG TV HD ve SPORMAX HD kanalları yayına başlamıştır.2010 yılında LİG TV 3D kanalı yayına başlamış ve ilk yayını Fenerbahçe - Galatasaray derbisi olmuştur. Ayrıca bu karşılaşma da ilk kez Spidercam teknolojisi kullanılmıştır. Ayrıca Show TV'de yayınlanan Spor Sayfası haber programı bir süre her akşam LİG TV merkez stüdyolarından yayınlanmıştır.2011 yılında LİG TV 2 kanalı açılmış ve bütünlüğü sağlamak amacıyla SPORMAX kanalının adını değiştirerek LİG TV 3 yapılmıştır.2014 yılında LİG TV 4 kanalı yayına başlamıştır. Ayrıca Digiturk'de ilk kez 4K canlı yayın yapılmıştır. Bu yayın Galatasaray - Spartak Trnava derbisi olmuştur.2015 yılında beIN Media Group Digiturk platformunu satın alarak spor konusunda daha fazla yayın yapılmış böylelikle kanal sayısı müsabaka fazlalığından yetmemeye başlamıştır ve bu nedenle 2 geçici kanal açılmıştır.2016 yılında LİG TV 4K kanalı dönüşümlü yayına başlayarak tam anlamıyla 4K yayını başlamıştır.2017 yılında LİG TV kanalları isim değiştirerek beIN SPORTS olmuştur ve bu sezonda 4 kanal yetmemiş geçici 3 kanal daha açılmıştır. Ayrıca beIN SPORTS 3D kanalı kapatılmıştır.2017 yılı yazında sürekli geçici kanal yerine 2 spor müsabakası yayınlayan Max 1, Max 2 kanalları ve 1 spor haberi yayını yapan Haber kanalı yayına başlamıştır.Şu an 7-SD, 7-HD ve 1-UHD kanalları ile toplam 15 kanalla yayınlarını gerçekleştirmektedir.beIN SPORTS 1'de Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 2'de Süper Lig, Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 3'te Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 4'te São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 1 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 2 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 3 Max'de yayınlanacak müsabakalar belli değildir.beIN SPORTS Haber'de Spor müsabakalarıyla ilgili haberleri ve çeşitli programlar yayınlanacaktır.beIN SPORTS 4K'da Süper Lig'den seçilen müsabakalar yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 77 numaralı kanaldır. 4 Ocak 2000'de IŞIK TV adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV ve beIN SPORTS 1 olarak değiştirilmiştir. Bu kanaldan Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 377 numaralı kanaldır. 13 Nisan 2008'de LİG TV HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS HD 1 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 1 kanalı ile eş zamanlı HD kalitede yayın yapmaktadır. Bu kanaldan Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır. Ayrıca 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını HD kalitesi ile yayınlamıştır. Süper Lig'in 2010-11 sezonunda birçok yeniliğe gitmişlerdir. Maç yayınlarında saniyede 1000 kare çekebilen Phantom HD kamerayı bazı karşılaşmalarda kullanmaya başlamışlardır. Ayrıca ilk defa bu sezondan itibaren Süper Lig'de oynanan 9 maçın hepsini canlı yayınlamaya başlamıştır. Maç yayınlarının çekimlerini 2008-09, 2009-10 sezonlarında HD Protek firması yapmıştır. 2010-11 sezonunda da HD Protek çekimlere devam etmektedir.Digiturk platformunda 78 numaralı kanaldır. 10 Eylül 2011'de LİG TV 2 adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS 2 olarak değiştirilmiştir. Kanalın kuruluş amacı Digiturk platformunun yeni yayın ihalelerini kazanmasıyla kanal sayısının yetmemesidir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 378 numaralı kanaldır. 10 Eylül 2011'de LİG TV 2 HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS HD 2 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 2 kanalı ile eş zamanlı HD kalitede yayın yapmaktadır. Kanalın kuruluş amacı Digiturk platformunun yeni yayın ihalelerini kazanmasıyla kanal sayısının yetmemesidir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 79 numaralı kanaldır. 23 Ağustos 2008'de SPORMAX adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV 3 ve beIN SPORTS 3 olarak değiştirilmiştir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır. Wimbledon Tenis Turnuvası, ATP World Tour Masters 1000 karşılaşmaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 379 numaralı kanaldır. 27 Eylül 2008'de SPORMAX HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV 3 HD ve beIN SPORTS HD 3 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 3 kanalı ile eş zamanlı HD kalitesinde yayın yapmaktadır. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 80 numaralı kanaldır. 20 Ekim 2015'te Lig TV 4 adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Müsabaka olduğu zaman sadece canlı yayın yapılmaktadır. Onun dışında sadece haftalık ya da günlük müsabaka programını gösterir. Bu kanaldan São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.

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