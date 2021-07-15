Alanyaspor, Benfica'dan transfer yapıyor: Alfa Semedo

Transferde yaptığı akılcı hamlelerle son yıllarda büyük övgü alan Aytemiz Alanyaspor bu kez geleceğin yıldızlarından biri olarak gösterilen 23 yaşındaki Alfa Semedo'yu kadrosuna kattı. Hem de bonservisiyle...



Benfica'nın geride kalan sezonda Reading'e kiraladığı başarılı futbolcu için bir süredir görüşme halinde olan yönetimin transferi bitirdiği öğrenildi. Alanyaspor Semedo'yu kiralık olarak renklerine bağlayacak. Oyuncunun satın alma opsiyonu da Akdeniz ekibinde olacak.



1.93 boyundaki futbolcunun transferini teknik direktör Çağdaş Atan'ın da çok istediği belirtildi.



Başkan bitirdi



Başkan Hasan Çavuşoğlu transferde görüşmeleri bizzat yürütüp Benfica Kulübü'nü ikna ederken oyuncunun satın alma opisyonunun ise 6 milyon Euro olduğu kaydedildi. İmzaların atılmasının an meselesi olduğu ifade edilirken, Alanyaspor'un forvete de kaliteli bir takviye hazırlığı içerisinde olduğu gelen haberler arasında.



