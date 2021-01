Süper Lig'de 16. hafta maçında Alanyaspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Alanyaspor oldu.Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Adam Bareiro, 27. dakikada Francois Moubandje ve 83. dakikada Tayfur Bingöl kaydetti.Ligde 3 maç sonra kazanan Alanyaspor puanını 30'a yükseltti. Ayrıca 2018'den sonra Başakşehir'i ligde ilk kez yenen Alanyaspor, rakibine karşı ikinci galibiyetini aldı. Tam 7 haftadır kazanamayan Başakşehir 16 puanda kaldı.Öte yandan Süper Lig'de İstanbul takımlarını konuk ettiği son 9 maçın 7'sini kazanan ve bu karşılaşmalarda 20 gol atan Alanyaspor (1B 1M), bu süreçte sadece Başakşehir filelerini havalandıramıştı ama Akdeniz ekibi, bu istatistiğe de son verdi.Süper Lig'de çarşamba günü Medipol Başakşehir, Erzurumspor'u ağırlayacak. Perşembe günü ise Alanyaspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak.10. dakikada sol kanattan bindiren Crivelli, Visca'ya topu çıkardı. Sol çaprazdan içeriye giren Visca, pasını ceza sahası yayına doğru çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin kaleye gönderdiği şutta top az farkla dışarı çıktı.18. dakikada sol kanttan gelişen Alanyaspor atağında Davidson, sol çaprazdan savunma arkasına sarkan Bareiro'ya pası çıkardı. Bareiro'nun vuruşunda Volkan Babacan gole izin vermedi.19. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan Bakasetas'ın kullandığı köşe atışında, kaleci Volkan Babacan topu uzaklaştırmak isterken sektirdi. Bareiro boşta kalan meşin yuvarlağı röveşata ile ağlarla buluştu: 1-027. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Hızlı gelişen atakta orta alandan gelen pasla sağ kanatta topla buluşan Juanfran, son çizgiye inip meşin yuvarlağı içeriye ortaladı. Arka tarafta topa gelişine vuran Moubandje farkı ikiye çıkardı: 2-050. dakikada sağ kanttan Visca rakip alana girdikten sonra ceza sahası yayına pası çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin çektiği şutta top Caulker'e çaparak direğin yakınından dışarı gitti.67. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında rakip alanda İrfan Can Kahveci, pasını Visca'ya çıkardı. Visca da bekletmeden sağdan bindiren Rafael'i gördü. Bu futbolcunun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Marafona topu çıkardı.80. dakikada hızlı gelişen Alanyaspor atağında savunmanın arkasına atılan pasa hareketlenen Davidson, hızla rakip ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Davidson'un vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.83. dakikada Alanyaspor farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Fatih Aksoy, topu Tayfur Bingöl'e çıkardı. Soldan ceza sahasına giren Tayfur Bingöl'ün vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'ın bacaklarının arasından geçerek ağlarla buluştu: 3-090+3 dakikada sağ kanattan gelişen atakta Visca'nın ceza sahasına ortaladığı topa Gulbrandsen vurdu. Kaleci Marafona, iyi uzanarak gole izin vermedi.Bahçeşehir OkullarıMete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş ElbilMarafona, Juanfran (Dk. 81 Fatih Aksoy), Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis (Dk. 86 Umut Güneş), Berkan İsmail Kutlu, Efecan Karaca (Dk. 70 Tayfur Bingöl), Bakasetas, Davidson (Dk. 86 Mustafa Pektemek), Bareiro (Dk. 70 Salih Uçan)Volkan Babacan, Rafael, Ponck (Dk. 75 Berkay Özcan), Epureanu, Cemali Sertel (Dk. 46 Chadli), Mahmut Tekdemir, Azubuike (Dk. 46 Gulbrandsen), İrfan Can Kahveci, Visca, Deniz Türüç, Crivelli (Dk. 76 Aleksic)Dk. 19. Bareiro, Dk. 27 Moubandje, Dk. 83 Tayfur Bingöl (Aytemiz Alanyaspor)Dk. 20 Visca, Dk. 29 Rafael (Medipol Başakşehir), Dk. 54 Siopis, Dk. 67 Bakasetas , Dk. 83 Marafona, Dk. 85 Moubandje (Aytemiz Alanyaspor)