Alanyaspor - Antalyaspor: Muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında iki Antalya takımı Antalyaspor ile Alanyaspor 1-0'ın rövanşında karşı karşıya geliyor.

Alanyaspor - Antalyaspor: Muhtemel 11'ler
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18 Haziran 2020 06:54
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Aytemiz Alanyaspor ile Fraport-Tav Antalyaspor karşı karşıya geliyor.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20:45'te başlayacak ve hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele ATV'den canlı olarak yayınlanacak.

İki takımın karşı karşıya geldiği ilk maçı Alanyaspor deplasmanda 1-0 kazanmıştı.

İki takımın eksikleri

Alanyaspor'da Siopis maç kadrosuna alınmadı. Antalyaspor2da ise Bahadır Öztürk'ün sakatlığı devam ediyor.

Muhtemel 11'ler

Alanyaspor

Marafona
Juanfran
Caulker
Welinton
N'Sakala
Ceyhun Gülselam
Salih Uçan
Efecan Karaca
Bakasetas
Junior Fernandes
Cisse

Antalyaspor

Boffin
Nazım Sangare
Veysel Sarı
Celustka
Kudryashov
Hakan Özmert
Fredy
Sinan Gümüş
Podolski
Amilton
Jahovic



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