Alanyaspor'a Premier Lig'den spor bilimcisi

Alanyaspor'un Fancesco Farioli yönetimindeki teknik heyetine yeni bir yardımcı antrenör geliyor.



Farioli, teknik ekibine son olarak Newcastle United'da spor bilim uzmanı ve kondisyoner olarak görev yapan Callum Walsh'ı katttığını açıkladı.



Callum Walsh, 1 Mayıs 2015'ten 30 Mayıs 2016'ya kadar A Milli Takım için de koordinatör antrenörü olarak çalışmıştı. Walsh; Wigan, ASPIRE Academy ve Huddersfield kulüplerinde de görev aldı. [Alanya Postası]





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